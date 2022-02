Ogni tanto escono delle classifiche dei migliori film della storia o dell’ultimo decennio, del secolo o altro ancora. Si tratta spesso di liste stilate da critici molto esperti, che indicano quali sono le opere imperdibili per qualunque appassionato di cinema.

Qualche tempo fa è già stata stilata la lista dei migliori film del XXI secolo, ovvero il periodo che va dal 2000 ad oggi. A produrre la classifica è stata la BBC, l’autorevole ente radiotelevisivo pubblico britannico.

Come vedremo, secondo gli esperti questi sono i migliori lungometraggi prodotti nell’ultimo ventennio. Alcuni sono celebri, altri invece sono conosciuti quasi esclusivamente dagli appassionati. Purtroppo, l’Italia è presente con una sola, seppur bellissima, pellicola. Andiamo, dunque, a scoprire quale.

Le scelte della classifica britannica

Il podio di questa classifica comprende tre pellicole che gli appassionati giudicano eccezionali quasi all’unanimità. Al primo posto troviamo Mulholland Drive, capolavoro di David Lynch del 2001.

Avevamo già avuto modo di approfondire la conoscenza di questo film in un articolo precedente, in cui indicavamo che è stato da poco festeggiato il ventennale dall’uscita. Mistero, paura, sogni e realtà si mischiano in questa incredibile pellicola difficile da descrivere.

Al secondo posto troviamo In the Mood for Love, grande opera che racconta di un amore impossibile che sorge tra un uomo e una donna cinesi in esilio ad Hong Kong. Un lavoro struggente che forse non è molto conosciuto al pubblico italiano, essendo un film asiatico, ma che ha stregato tantissimi appassionati.

Secondo gli esperti questi sono i migliori film del secolo e solo uno è italiano

Al terzo posto troviamo invece Il Petroliere, di Paul Thomas Anderson, apprezzatissimo cineasta americano candidato tra l’altro agli Oscar 2022 come miglior regista.

Una profonda storia ambientata a fine ‘800, sulla scoperta di un giacimento di petrolio e di ciò che ne consegue per il suo scopritore. Il protagonista è Daniel Day Lewis, che regala una delle più spettacolari performance della storia.

Il resto della lista prosegue con opere grandiose come La città incantata, Non è un Paese per vecchi e Old Boy. E l’Italia? Pur essendo presente, porta una sola pellicola: La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino.

Indubbiamente un grande film, vincitore di un Oscar e che rimanda ad alcune opere di Fellini. La pellicola è al posto numero 64, unico rappresentante italiano in questa lista di pesi massimi del cinema.