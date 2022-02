Per ridurre non solo colesterolo e demenza ma anche rischi di cancro dell’endometrio ci sarebbe una semplice abitudine

Ci sono sicuramente alcune abitudini che potremmo adottare, anche a livello quotidiano, per proteggere la nostra salute. Non tutti sanno, infatti, che determinate azioni potrebbero fungere da protezione per il nostro organismo, allontanando il rischio di diverse patologie. Tra queste abitudini c’è, senza ombra di dubbio, quella che prevede l’attività fisica. Muoversi non è solo un modo per distrarsi e sfogare le tensioni accumulate nel corso della giornata. Può anche essere un grande amico della salute del nostro fisico.

Colesterolo e declino cognitivo, l’attività fisica potrebbe essere un fortissimo alleato in questi casi

L’attività fisica è un vero e proprio gioiellino da difendere se vogliamo prenderci cura della nostra salute. Infatti, in modo forse inaspettato per molti, ha dei benefici sull’organismo davvero incredibili. Un movimento costante e portato avanti in un modo specifico, per esempio, potrebbe aiutarci a ridurre i livelli di colesterolo presenti nel sangue. E ne abbiamo spiegato ogni singolo dettaglio in questo nostro precedente articolo. Ma non solo. Il movimento potrebbe anche aiutarci a ridurre i rischi di declino cognitivo, aiutando così il nostro cervello a rimanere limpido e vispo.

Per ridurre non solo colesterolo e demenza ma anche rischi di cancro all’endometrio ci sarebbe una semplice abitudine

Alle patologie, di cui si potrebbero diminuire i rischi con l’attività fisica, possiamo aggiungere anche il cancro dell’endometrio. Molti sanno come questo tipo di tumore sia abbastanza diffuso, soprattutto nelle donne dopo la soglia dei 50 anni. In questi casi, ovviamente la prevenzione è fondamentale. Perciò, dovremmo iniziare seriamente a pensare di prenderci cura del nostro corpo. L’alimentazione può certamente essere un buon inizio, ma non possiamo assolutamente tralasciare l’attività fisica. Infatti, come spiega l’AIRC, pare che il movimento riduca del 20-40% il rischio di contrarre questo tipo di tumore. Questo succede perché il nostro peso corporeo scende, facendo abbassare anche gli ormoni femminili che si trovano nel fisico. Quindi, certamente, iniziare un’attività fisica costante e precisa sarà un’ottima idea.

Ovviamente, questo non eliminerà i rischi di incontrare questa patologia, ma ci aiuterebbe a ridurli. Prima però di iniziare a muoverci, dovremmo rivolgerci a un medico di fiducia. Con un piano studiato e ben specifico, un esperto potrà infatti dirci come iniziare a muoverci, per quanto tempo e in che modo, basandosi sulla nostra condizione fisica, sui problemi che abbiamo e sull’età. Dunque, l’attività fisica è utile per ridurre non solo colesterolo e demenza ma aiuterebbe anche ad abbassare i rischi di contrarre questa patologia.

