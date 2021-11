Il periodo che stiamo vivendo tutti non è mai stato così insolito, indefinibile ed incerto. A causa della pandemia molte abitudini che prima sembravano normali, adesso sembrano straordinarie. E con l’avvicinarsi del Natale, si avverte ancora più forte, rispetto a prima, la voglia di serenità, di semplicità e di tradizioni. E con il periodo delle feste non si può fare a meno di dedicarsi alla casa e agli addobbi. L’albero e il presepe sono gli immancabili preziosi allestimenti che creano subito l’aria gioiosa. In un precedente articolo ci siamo occupati dell’ultima tendenza per le luci dell’albero di Natale che sta spopolando. Qui vogliamo invece dedicarci a 3 idee fantastiche per fare un centrotavola natalizio con le pigne davvero originale.

La tavola diventa, infatti, il centro di aggregazione per eccellenza durante il Natale: per i pranzi, le cene, i giochi in compagnia o per semplice convivialità. Dunque deve essere allestita anch’essa e, per renderla particolare, allegra e scintillante basta veramente poco. Vediamo un primo suggerimento di centrotavola.

Centrotavola con pigne e candele

Sarà sufficiente procurarsi una base rigida di legno e fissare al centro, con un po’ di colla, 3 candele di diverse dimensioni e colori. Procuriamoci una ciambella di polistirolo che dovremo ricoprire interamente con le pigne e il muschio: possiamo aiutarci con colla o fil di ferro sottile. Per riempire gli eventuali spazi vuoti, si possono aggiungere rametti di rosmarino fresco che daranno anche una nota profumata al centrotavola. Per dare un tocco di tipico colore rosso si possono avvolgere le candele con un nastro di raso.

Centrotavola con pigne e frutta secca

Un’altra idea potrebbe essere quella di riciclare le cassette di legno delle bottiglie di vino. Probabilmente, durante il periodo di feste capiterà di ricevere in regalo una bottiglia, quindi, piuttosto che buttare la confezione, possiamo riciclarla in questo modo. Si può prendere un po’ di stoffa verde o rossa e riempire tutto il contenitore facendone sbuffare gli angoli verso l’esterno. Dopo ci si può dedicare a riempirlo con le pigne e frutta secca come mandorle, noci e nocciole. Per un contrasto ancor più allegro e profumato, si possono aggiungere fette essiccate di arance.

Centrotavola con pigne e fiori

Vediamo adesso l’ultima idea per un centrotavola particolare. Prendiamo un vaso o una ciotola di ceramica e riempiamolo con polistirolo o spugna per piante. Questo servirà da base, quindi, se necessario, tagliamo il supporto della forma che serve. Adesso possiamo infilare le pigne, legate con il fil di ferro, e i rametti di fiori essiccati. Per completare l’addobbo, inserire anche bastoncini di cannella e un fiocco rosso sul bordo del vaso.

Ecco 3 idee fantastiche per fare un centrotavola natalizio con le pigne davvero originale.