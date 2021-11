BRT S.p.A. è alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle diverse sedi sparse sul territorio italiano. Prima con il nome Bartolini SpA, la nota società italiana nel settore del trasporto merci offre periodicamente interessanti opportunità di lavoro per diplomati e laureati. Non mancano i programmi di formazione professionalizzanti della durata di 6 o 12 mesi, rivolti principalmente a laureati. Vediamo di seguito tutte le posizioni aperte, i luoghi di lavoro e come candidarsi.

Uno sguardo all’azienda

BRT opera in tutte le regioni italiane, vantando di oltre 190 filiali distributive. Grazie alla fitta rete nazionale e ai rapporti commerciali con enti di trasporto internazionali, offre i suoi servizi in diverse aree del Mondo. Fanno parte di questi, il servizio di spedizione e di distribuzione merci.

Le posizioni aperte in Bartolini

In tantissimi stanno approfittando delle offerte di lavoro di BRT in tutta Italia per diplomati e laureati. Le selezioni periodiche di personale fanno sì che le opportunità di lavoro siano diverse e rivolte a più categorie di mansioni. Come queste, variano anche i requisiti richiesti. Diplomati e laureati, con o senza esperienza, dotati di dimestichezza con i principali sistemi informatici, sono fra i principali.

Le posizioni aperte riguardano diverse aree e in diverse Regioni di Italia. In Toscana e Campania è disponibile il profilo di Account. Su Bologna ce ne sono diversi, tra cui Enterprise Architect, Impiegato Contrassegni, Controllo di Gestione e Management Reporting. Su Milano c’è disponibilità per Impiegato Assistenza Clienti, Data Entry e Ufficio Partenze. Altre posizioni aperte sono Supervisore Operativo Partenze, su Parma, Impiegato Prese e Consegne, su Cesena e Pavia, e Impiegato Operativo in diverse città d’Italia. Fra queste Aosta, Asti, Bologna, Como, Frosinone, Monza, Piacenza, Pisa e Torino.

Opportunità per giovani talenti

Durante l’anno BRT seleziona giovani talenti da inserire nei programmi di formazione e lavoro della durata fra 6 e 12 mesi. Finito il periodo scatta l’assunzione in diversi ambiti lavorativi, quali Commerciale, Risorse Umane e Amministrativo. Le selezioni sono rivolte perlopiù a laureati di secondo livello in Economia Aziendale e Ingegneria Civile indirizzo trasporti.

Per visualizzare tutte le inserzioni ed inviare domanda, Bartolini mette a disposizione un portale dedicato. È possibile visitarlo al seguente indirizzo www.frontoffice.cvwebvision.it/Brt/it. Da qui potremo registrare il nostro Curriculum vitae nello spazio addetto, sotto l’annuncio di nostro interesse.

