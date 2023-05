3 gonne che nascondono i fianchi grossi e slanciano: ecco i modelli da indossare con o senza tacco

Vuoi indossare le gonne, anche corte, ma hai paura che non ti stiano bene e che segnino i tuoi fianchi? Per nascondere i difetti puoi scegliere i modelli che ti suggeriamo, di grande tendenza e che ti faranno sentire a tuo agio. Vediamo di quali gonne si tratta.

Quante volte capita di guardarti allo specchio e non piacerti per niente. Probabilmente avrai pronunciato anche tu, almeno una volta, frasi come “sono ingrassata” e “non mi sta bene nulla”.

Non è sempre facile accettare i propri difetti, soprattutto se guardiamo i modelli proposti dalle riviste di moda e dai social. Ma attenzione, questa perfezione non sempre corrisponde alla realtà.

Impariamo, invece, a piacerci di più perché ogni donna è fantastica e strepitosa nella forma del corpo che possiede.

Come scegliere l’abbigliamento che ti valorizza

Per vederci più belle è anche necessario capire quali sono i capi di abbigliamento che valorizzano il nostro fisico e quali sono in grado di nascondere i difetti.

Per fare questo è importante conoscere la forma del proprio corpo. Hai un seno e un busto ampio ma delle gambe sottili? Allora il tuo fisico è definito a mela.

Se invece hai un busto minuto e delle rotondità pronunciate nella parte bassa del corpo, possiedi un fisico a triangolo.

Conoscendo le caratteristiche del tuo corpo, puoi di certo, scegliere l’abbigliamento che più ti sta bene.

3 gonne che nascondono i fianchi grossi e slanciano: ecco quali scegliere

Con l’arrivo della primavera i vestiti si alleggeriscono e i pantaloni lunghi lasciano il posto agli shorts e alle gonne.

Proprio le gonne sono le protagoniste di questa primavera e della prossima estate. Ma ti sbagli se pensi che per indossarle devi necessariamente essere alta e longilinea.

Ci sono alcuni modelli che nascondo i fianchi larghi e anche la pancetta.

Ad esempio, un modello che da qualche anno è tornato sulla cresta dell’onda è la gonna a ruota, tipica degli anni ’50. Un modello a vita alta, una linea abbastanza voluminosa e realizzata con un tessuto spesso.

La gonna a ruota nasconde perfettamente le rotondità presenti nella parte bassa del corpo.

Le gonne a pieghe e quelle a portafoglio

Spesso si pensa che le pieghe tendano ad allargare la figura. Ma in realtà la gonna a plissé camuffa perfettamente i fianchi larghi. Scegliamola a vita alta e realizzata con un tessuto rigido.

Inoltre, la gonna a plissé è perfetta da indossare con delle sneakers o con i tacchi alti.

Il terzo modello che vogliamo proporre è quello a portafoglio. Questa gonna ha la caratteristica di avvolgersi su se stessa e chiudersi da un lato. Ovviamente possiamo sceglierla nella versione mini, midi e lunga fino alle caviglie.

Il modello asimmetrico sfina perfettamente la figura e slancia le gambe. La gonna a portafoglio è perfetta da indossare in ufficio ma anche per un aperitivo con le amiche.

Ecco, quindi, le 3 gonne che nascondono i fianchi grossi e slanciano la figura. Non ne potrai più fare a meno.