Il tuo ombelico puzza, è arrossato e butta liquido? Prova uno di questi 3 rimedi naturali dei nonni

Può capitare che l’ombelico si infiammi. Ce ne accorgiamo perché comincia a prudere, si presenta arrossato ed emana cattivo odore. Una puzza che di solito sa di pesce o di formaggio. Vediamo come risolvere il problema con rimedi naturali economici e molto efficaci.

L’ombelico è una parte del corpo che resta sempre nascosta. Forse è proprio per questo motivo che è una parte del corpo che tendiamo a trascurare. Di fatto, l’ombelico è una sorta di cicatrice; è il segno del cordone ombelicale che resta impresso sul nostro corpo. Ci ricordiamo dell’ombelico solo quando presenta qualche problema. Non è raro, infatti, che l’ombelico si infiammi.

Che cos’è l’onfalite e quali sono le cause

Se il tuo ombelico puzza, è arrossato e butta liquido maleodorante, con grande probabilità sei affetto da onfalite. Si tratta di un’infiammazione dell’ombelico che si manifesta con arrossamento localizzato, bruciore o senso di dolore nella regione ombelicale. Spesso, a questi sintomi si aggiungono anche secrezioni di cattivo odore e purulente che fanno restare l’ombelico sempre bagnato.

Di solito, l’onfalite è causata da una cattiva igiene. Per la sua conformazione, l’ombelico è difficile da lavare. È facile quindi che si accumulino acqua e sapone, così come anche sudore e sporco. In genere, l’onfalite non è niente di particolarmente grave: basta l’applicazione di pomate disinfettanti e/o antisettici locali e il tutto si risolve nel giro di pochi giorni.

Se il tuo ombelico puzza, è arrossato e butta liquido prova questi 3 rimedi naturali

Oltre ai rimedi appena spiegati, esistono anche efficaci rimedi naturali. Sono quelli che usavano già i nostri nonni. Il primo metodo consiste nel fare dei lavaggi dell’ombelico con acqua e sale marino. Basta bagnare una garzina sterile nella soluzione e passarla delicatamente nella zona infiammata. Dopodiché, asciugare con cura. In alternativa, fare la stessa cosa con l’olio di rosmarino, che pulisce e disinfetta. Applicarne alcune gocce su un cotton fioc e passare nell’ombelico sia internamente che esternamente. Oltre a disinfettare e pulire, grazie al suo inconfondibile profumo, l’olio al rosmarino allontana i cattivi odori.

Molto efficace è anche il Tea tree oil perché ha una funzione antimicotica. Anche in questo caso, il sistema migliore per applicarlo è usare un cotton fioc su cui versare un paio di gocce dell’olio essenziale. Col Tea tree non bisogna esagerare con le quantità, in quanto potrebbe irritare la pelle.

Altri consigli per pulire l’ombelico

L’ombelico è una parte del corpo molto delicata. Per questo, occorre procedere con attenzione e delicatezza, evitando spinte e forti pressioni. Quando si fa la doccia, ricordarsi sempre di lavarlo per bene e poi di asciugarlo alla perfezione. In caso di sporco incastrato all’interno, usare un cotton fioc, mai le unghie. Per disinfettare non usare l’alcol etilico, perché aumenta la produzione di sebo.