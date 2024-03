Le previsioni di Amundi per il 2024 e come investire

Il 2024 è un anno ricco di opportunità per gli investitori che sapranno coglierle, ma è anche caratterizzato da mercati incerti e in cui è difficile orientarsi, specialmente se si è alle prime armi. Proprio per questo, può essere utile consultare gli outlook stilati dai migliori analisti a livello globale. Tra questi, ad esempio, ci sono anche quelli di Amundi, una società francese che si occupa di gestione dei patrimoni. Scopriamo quali sono le loro previsioni per il 2024 e come bisognerebbe investire secondo la loro opinione.

Come orientarsi in un Mondo in trasformazione e sempre più incerto? La risposta a questa domanda non è affatto facile. Tra tensioni geopolitiche come quelle in Medio Oriente e in Russia e Ucraina, le numerose elezioni che ci sono state e ci saranno, nonché la situazione relativa ai tassi di interesse, i movimenti dei mercati sono più che mai difficili da prevedere.

Quali sono le previsioni di Amundi per il 2024

Nell’outlook per il 2024, gli analisti di Amundi hanno fatto le proprie ipotesi in merito all’andamento dei mercati nell’anno in corso. A loro avviso, durante quest’anno l’inflazione continuerà ad essere ancora un tema rilevante per gli investitori. Infatti, essa è strettamente correlata ai tassi di interesse. Le Banche centrali sono in attesa che si avvicini al target del 2% prima di pronunciarsi sul taglio di questi. Secondo gli analisti del noto gestore patrimoniale, quest’obiettivo sarà raggiunto nel secondo semestre dell’anno.

In merito ai prezzi dell’energia, questi resteranno contenuti. Infine, i rischi geopolitici resteranno circoscritti e, a detta di Amundi, non creeranno particolari grane ai mercati. Dunque, da questo punto si vista si può stare tranquilli.

Eurozona, Giappone e Cina

Per l’Eurozona, secondo Amundi la crescita resterà bassa a causa della politica fiscale più restrittiva. Anche in Giappone la crescita comincerà a rallentare, mentre in Cina si verificherà un cambiamento che porterà ad una crescita economica più contenuta ma anche più sostenibile.

Come investire

Abbiamo dunque visto le previsioni di Amundi per il 2024. Vediamo adesso gli asset in cui converrebbe investire secondo i suoi analisti. A loro avviso, il reddito fisso avrà un ruolo molto importante nel portafoglio, specialmente durante i primi mesi di quest’anno. In particolare, si riferiscono ai titoli di stato e al credito investment grade.

Nell’azionario, meglio mantenere una posizione difensiva (soprattutto nella prima parte del 2024), sui dividendi e sulle azioni a sconto. Particolare predilezione andrebbe data alle azioni giapponesi e statunitensi. E quando la FED taglierà i tassi? In quell’occasione occorrerebbe cominciare a puntare alle azioni appartenenti ai settori ciclici, nonché a quelle europee e dei Paesi emergenti. Questi ultimi, in particolare il Brasile e quelli asiatici, potrebbero fornire numerose occasioni di investimento. Si ricorda, come sempre, l’importanza di diversificare anche geograficamente il proprio portafoglio nonché di valutare una rotazione settoriale.

L’oro e le altre materie prime continueranno ad avere il proprio ruolo di contenere i rischi del portafoglio e pertanto è sempre conveniente valutare di investire anche in questo asset.

