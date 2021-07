Con tutto questo caldo e la mancanza di piogge ci ritroviamo come al solito in piena emergenza idrica. Prima che i vari comuni inizino a lanciare l’allerta per il razionamento dell’acqua tanto vale dare un’occhiata a quei fiori che fanno dell’estate il loro habitat naturale. Ecco 3 fiori meravigliosi che si impadroniranno della nostra estate e ci faranno innamorare. Da chi si auto semina a chi ama il sole per tutta la giornata ecco 3 idee per il nostro giardino.

3 fiori meravigliosi che si impadroniranno della nostra estate e ci faranno innamorare

Anemone, cosmos e dalia ecco i nostri 3 splendidi protagonisti per un’estate più floreale e meno afosa. Partiamo dall’anemone, una pianta perenne che ha ben poche esigenze di terreno e ama il sole in maniera incondizionata. Si adatta molto bene anche al vaso per abbellire il nostro balcone ma le sue misure devono essere perfette perché le sue foglie si alzano addirittura fino al metro di altezza. Se decidiamo di trapiantarlo invece facciamo molta attenzione e lasciare spazio al colletto mantenendolo a filo della superficie del terreno.

La regina dell’estate

È lei la regina dell’estate e non ci riferiamo alla canzone delle spiagge ma alla dalia vera e propria protagonista di questa calda stagione. Ha appena iniziato a fiorire e andrà avanti fino a novembre accompagnandoci con le sue varietà e i suoi colori fino alle porte dell’inverno. Ama il sole ed è particolarmente robusta ma ricordiamoci di lasciarle comunque il terreno un po’ umido. Ama un terreno fertile e leggero e ricordiamoci di un segreto per vederla sempre bella splendente. Non dobbiamo mettere le piantine troppo vicine altrimenti mancanza d’aria e di spazio le faranno appassire.

La pianta perenne che si semina da sola

Il cosmos oltre a essere bello e originale è un fiore che praticamente non muore mai come la bocca di leone. È infatti in grado di auto seminarsi e disperdere naturalmente i suoi semi in modo da farci compagnia per sempre. Adora il sole ma vuole anche dell’acqua costante soprattutto nel periodo giovanile in cui la piantiamo. Attenzione invece a invasarla perché avrà regolarmente bisogno di concime a supporto.

Approfondimento

Attenzione a questo terribile parassita che attacca gli ulivi e i limoni di casa