L’eterna polemica del tonno di qualità e dei rischi che corriamo andando a mangiarne determinate marche da un lato. L’altrettanto eterna comodità della scatoletta o del barattolo così comodi e veloci per mangiare sostanzioso e salvarsi in calcio d’angolo. Soprattutto adesso che il caldo ci tormenta e la voglia di metterci ai fornelli è davvero poca il tonno è uno dei migliori alleati in cucina. Ma attenzione a 3 pregi di un tonno di qualità e 1 difetto per consumare pesce sano ed evitare invece di incorrere in un prodotto scadente. Il mercato infatti è talmente saturo che abbondano aziende e ditte che non lavorano tutte allo stesso modo. E ci riferiamo ancora una volta a quelle straniere perché le italiane sono ottime e certificate.

Quanto sale e quanti grassi

Prima regola per vedere cosa andiamo ad aprire è controllare l’etichetta e vedere quanti grassi e quanto sale sono presenti nell’alimento. Ovviamente il segno che deve prevalere è il meno, cioè meno ce ne sono di entrambi e meglio è. E molto conta l’olio in cui viene conservato il tonno. Attenzione a 2 particolari molto importanti: la qualità si innalza se il tonno è conservato nel sale iodato e nell’olio extravergine di oliva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

3 pregi di un tonno di qualità e 1 difetto per consumare pesce sano

La maggior parte del tonno da scatoletta o da vetro è il cosiddetto “pinna gialla” che non rappresenta la qualità migliore in assoluto ma comunque ha uno standard abbastanza elevato.

In ogni caso un altro dei criteri per capire la qualità dell’alimento è la famosa prova della forchetta che si vedeva anche nelle pubblicità di tanti anni fa. Premendo su di un pezzo di pesce usciranno prima l’olio e poi l’acqua e meno sarà quest’ultima e maggiore sarà la qualità del tonno.

Attenzione agli odori

Ultima cosa facciamo attenzione agli odori che emana appena aperto. Dobbiamo sentire il profumo dell’olio unito a quello del pesce. Eventuali aromi di metallo o tendenti all’acciuga vogliono dire che il prodotto non è di qualità. Il profumo e il sapore dell’olio devono esserci ma non in maniera invadente e soprattutto non devono nascondere eventuali aromi rancidi.

Approfondimento

Ecco perché secondo una recente ricerca questi strepitosi cibi ci ringiovaniscono di 10 anni