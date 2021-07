Quelle rampicanti sono tra le piante più belle e decorative che possiamo trovare in natura.

Grazie alla loro capacità di estendersi in lunghezza, sono adatte ad abbellire muri, balconi, arcate e pergolati, rendendoli sempre colorati. In questo articolo, ne vedremo alcune e le analizzeremo per vederne le varie peculiarità.

Partiamo dalla bellissima Glicine, una pianta rampicante molto apprezzata per l’abbondanza dei suoi fiori.

Questi sono di colore azzurro-violetto e si riuniscono in grappoli lunghi dai 20 ai 40 centimetri, e sprigionano un profumo incredibile.

Altra particolarità di questa pianta è il tronco che modella la sua forma in base alle superfici delle strutture limitrofe.

Predilige posizioni in pieno Sole e sono ideali per ricoprire muri soleggiati, pergole, archi, balconi e così via. Durante l’estate è importante assicurare una costante irrigazione ed un terreno ricco di potassio.

Possiamo ora alla pianta Hoya Carnosa, che possiede fiori davvero affascinanti. Infatti, oltre ad essere a forma di stella, hanno anche una particolare consistenza che li fanno sembrare di cera.

In pochi conoscono questa bellissima pianta

Infine, parliamo della Thunbergia alata, o anche detta Susanna dagli occhi neri. Anche se poco conosciuta, è una pianta rampicante rinomata per la sua crescita rapida ed abbondante. È caratterizzata da fusti sottili, che possono raggiungere 2-3 metri di lunghezza, e da foglie ovali ed appuntite.

La particolarità di questa pianta è sicuramente il fiore, composto da cinque petali che fanno da corona ad un grosso bottone centrale.

Ama terreni soffici, umidi e ben drenati ed un’esposizione a mezzo sole, con temperature tra i 21-24 gradi.

Le annaffiature in questo periodo devono essere regolari, soprattutto durante lunghi periodi di siccità.

Dunque abbiamo visto queste 3 fantastiche piante rampicanti che non sfioriscono d’estate regalandoci un balcone sempre sgargiante.

