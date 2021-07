Ecco cosa fare per avere splendidi pavimenti di marmo più lucenti e brillanti

Avere un pavimento di marmo è un vero privilegio, il risultato elegante e sofisticato che dona in casa è senza pari. Spesso, però, non viene trattato come merita e non vengono effettuati passaggi fondamentali per farlo apparire lindo e pulito. Per dare la cera a questo pregiato elemento, le giornate estive sono l’ideale, il caldo aiuta ad asciugare in breve tempo i prodotti applicati. Scegliere sempre la cera migliore che troviamo in commercio, adatta al tipo di marmo ed applicare ogni 3 mesi circa.

La pulizia

Per poter passare la cera, la prima tappa d’obbligo è effettuare una pulizia perfetta, anche tra angoli e punti difficili. Dare, quindi, una prima mano con l’aspirapolvere, la scopa o un panno antipolvere. Successivamente, si deve lavare tutta la superfice con acqua tiepida ed alcool denaturato.

Bisogna diluire bene e miscelare, mai versare l’alcool direttamente sul marmo, perché potrebbe macchiarlo. In alternativa, si può utilizzare il buon vecchio sapone di Marsiglia oppure un detergente adatto, con pH neutro. Per lavare, passare uno straccio, mocio o panno in microfibra, per avere risultati sorprendenti. Risciacquare molto bene, meglio se con acqua demineralizzata e attendere che si asciughi il pavimento.

La cera

Dopo avere scelto la cera che fa al caso nostro, versarla in un secchio pulito. Per passare il prodotto, servirà un panno nuovo in microfibra, spugne con manico o appositi applicatori per cera. Utilizzare pochissima acqua per inumidire e passare il panno inumidito direttamente nella cera, strizzando leggermente. Applicare poco alla volta e uniformemente, senza passare sullo stesso punto e mantenere sempre lo stesso verso. Lasciare asciugare e, se è il caso, applicare anche la seconda mano di cera. Se non si dispone di lucidatrice, basterà usare un panno poroso avvolto sul mocio, da passare con movimenti circolari.

