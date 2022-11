Come convertire le misure americane di farina, latte o burro ed olio in grammi e litri

Sempre più amanti della cucina e della pasticceria si stanno avvicinando all’American Bakery. I brownie, i pancake, la red vellet o la Rainbow cake sono tutte specialità statunitensi che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare negli ultimi anni. Non solo pasticceria però! Grazie a chef-star come Gordon Ramsay abbiamo imparato a conoscere piatti come, ad esempio, la Caesar Salad. Sul web troviamo una plenitudine di siti e blog specializzati in ricette.

Il problema sono le misure americane diverse dalle nostre ma di seguito proporremo un elenco con le conversioni in grammi o ml.

Come convertire le misure americane in quelle italiane

Fra le misure più ricorrenti troviamo la cup ossia la tazza, i teaspoon (cucchiaino da caffè), i tablespoon (il cucchiaio da tavola). Da ciò cogliamo una differenza basilare fra il sistema di misure americane ed il nostro. Mentre in Italia, ma anche in quasi tutto il Mondo, gli ingredienti si misurano in base al peso, negli USA si misura il volume. Vediamo le conversioni per gli ingredienti più ricorrenti.

Le Farine

Una cup di farina 00, la Cake flour corrisponde a 115 grammi ed sarebbe ottima anche per la pasta. Una cup di Manitoba sono 130 g. La farina che gli americani chiamano “hight gluten” ossia ad alto contenuto di glutine corrisponderebbe alla nostra farina di tipo 1. Questa farina viene consigliata per gli impasti che devono lievitare in altezza quindi pane, pizze e focacce. Il glutine renderebbe l’impasto più elastico e quindi più soffice. Una cup di farina equivale a 138 grammi Se invece in qualche ricetta trovassimo l’indicazione “all-purpose” (per tutti gli usi) allora dovremo utilizzare la farina di tipo 0. Questa farina, negli Stati Uniti, si usa molto per i dolci lievitati che tendono ad accrescere non tanto in altezza quanto verso l’esterno, ad esempio per i biscotti. Una cup di farina tipo 0 vale 125 grammi.

Zucchero, latte, lievito e burro

Lo zucchero bianco si misura in cup (200 grammi), in tablespoon (13 grammi) o in teaspoon (4 grammi). 1 cup di zucchero di canna sono 210 grammi mentre una cup di zucchero a velo equivale a 120 grammi. Per il latte convertiamo 1 cup in 240 gr ossia 230 ml. Un tablespoon di lievito per dolci sono 15 grammi di prodotto. Il burro: 1 cup = 230 grammi mentre 1 tablespoon = 15 g. L’acqua, se si indica una cup, equivale a 235 ml. L’olio si misura in cup che corrisponde a 220 ml. 1 cup di cacao sono 120 g di polvere mentre 1 teaspoon di cannella, ingredienti immancabile nelle Apple Danishes, sono circa 3 grammi di polvere.

Le panne

Nelle ricette americane, quando si parla di panna, riscontreremo una grande varietà di prodotti. C’è la panna grassa, heavy cream, che si ottiene unendo burro e latte intero (con 160 ml di latte + 75 g di burro si ottengono 250 ml di panna grassa). La panna acida si può ottenere unendo 250 ml di panna liquida fresca + 250 ml di yogurt greco + succo di mezzo limone. Per il latticello, o buttermilk, mescoliamo 125 g yogurt bianco naturale con 125 g latte scremato ed 1 cucchiaino di succo di limone.

Ecco quindi come convertire le misure americane per tante sfiziose nuove ricette.