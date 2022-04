La Luna di aprile porta una cascata di soldi e fortuna al Leone ma attenzione a questo segno dell’oroscopo

La Luna è sempre molto romantica. Fin da piccoli la cerchiamo la sera e cerchiamo soprattutto di scoprire la sua parte nascosta. Infatti, ne vediamo sempre e solo una parte. L’altra ce la immaginiamo, così come immaginiamo il sentimento che la persona che amiamo può provare o no per noi.

Tuttavia, l’influenza della Luna sui nostri comportamenti è, secondo l’astrologia, diversa da ciò che ci immaginiamo. Infatti, la Luna di aprile porta una cascata di soldi e fortuna a un segno molto fortunato.

Leone

Il Leone è il grande vincitore di aprile. Non tanto della primavera che è una stagione troppo lunga e complessa per portare tanta fortuna solo a un segno dell’oroscopo, ma sicuramente di Aprile sì.

Infatti, questo segno è caratterizzato da idee molto chiare e da una lucidità che rasenta l’estrema sicurezza in sé stessi. Queste due cose portano il Leone a vivere la vita con grande vitalità, passione e tranquillità. Certo, a volte la grande sicurezza in sé stessi potrebbe portare un po’ di vanità e un po’ di nervosismo e rendere queste persone facilmente irritabili e a volte impulsive.

Tuttavia, la Luna di aprile provoca nel Leone una reazione positiva: l’uso della ragione. Mettere dei freni alle passioni è difficile per questo segno dell’oroscopo ma è necessario. Una volta che il Leone riesce a vivere le sue passioni con il freno non lo fermerà più nessuno. Di conseguenza, i progetti professionali andranno a gonfie vele e con loro arriveranno tanti ma davvero tanti soldi.

A livello sentimentale, però, il Leone vivrà come sulle montagne russe. A volta svetterà, altre volte, invece, cadrà repentinamente. Anche qui, la Luna potrà portare i suoi frutti limitando il desiderio del Leone. Infatti, l’altalena delle emozioni si può limitare mettendo un freno alle emozioni stesse.

Il Leone non può snaturarsi e vivere in maniera piatta, ma può benissimo cercare di non buttare troppa benzina sul fuoco. A volte, un buon pomeriggio di relax e lettura per il Leone è un vero e proprio toccasana.

La Luna di aprile porta una cascata di soldi e fortuna al Leone ma attenzione a questo segno dell’oroscopo

Aprile, invece, potrebbe essere un mese molto negativo per i Gemelli. Un sentimento diffuso di disagio e malessere può caratterizzare la vita di queste persone, che dovranno armarsi di pazienza per superare questo momento difficile.

Un buon viaggio potrebbe risolvere il problema o anche qualche lunga telefonata a un amico che non sentivamo da tempo.

