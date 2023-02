3 errori da non fare quando si sceglie la badante per una persona anziana

La scelta della badante non deve essere presa sottogamba. Ecco alcuni errori da non commettere mai per evitare di incorrere in cocenti delusioni.

Succede frequentemente di aver bisogno di assumere qualcuno che si occupi di una persona anziana. Chiamate comunemente badanti, queste persone gestiranno il paziente durante il giorno e, in alcuni casi, anche la notte. La scelta della o del badante dovrà avvenire con molta attenzione. Lasciare qualcosa al caso, infatti, potrebbe comportare disguidi non indifferenti.

La conseguenza, oltre alla rabbia di aver consegnato la persona cara a qualcuno poco affidabile, sarà il dover ricominciare il processo di selezione. Oggi si vedranno 3 errori da non commettere nella scelta della badante più adatta alle nostre esigenze.

3 errori da non fare quando si sceglie la badante

Il diretto interessato, colui che materialmente verrà accudito, dovrà essere interpellato. Essere parte attiva nel processo di scelta gli permetterà di dire la sua e valutare la situazione. Passeranno molto tempo insieme e, per questo motivo, la compatibilità tra i due è un fattore da non trascurare. Ovviamente molto farà anche il tempo, dal momento che le persone si conoscono meglio con il passare dei giorni.

Non accordarsi sul periodo di ferie

Durante il processo di selezione, poi, si dovrà essere molto chiari anche per quanto riguarda le ferie e i giorni liberi. Infatti, la mancanza di trasparenza potrebbe comportare litigi o incomprensioni successive. Anche le o gli assistenti, infatti, hanno bisogno di un periodo di tranquillità dal lavoro. Si tratta, infatti, di un lavoro difficile che potrebbe far accumulare parecchio stress a chi si occupa della persona.

Non valutare le esperienze

Un altro errore da non commettere mai è quello di non valutare eventuali esperienze pregresse. Una o un assistente non vale un altro. Ce ne saranno alcuni con più esperienza di altri e, soprattutto, con più conoscenza di una determinata patologia. Ogni paziente ha le sue esigenze e non tutti possono soddisfarle appieno. Un esempio banale, ma che potrà fare capire la necessita di scelta attenta, sono le dimensioni del paziente.

Nel caso di persona sovrappeso, obesa o molto alta sarebbe preferibile scegliere una o un badante in grado di aiutare negli spostamenti. La compatibilità si misura anche a seconda del carattere del paziente. Per trovare la persona giusta, infatti, potrebbe essere necessario effettuare diversi colloqui e provare diverse persone. Ecco, quindi, 3 errori da non fare quando si sceglie la badante.