Pippo Inzaghi e Simone Inzaghi quanto guadagnano e qual è il loro patrimonio? Cifre statosferiche! Da non credere!

A rischio la panchina di Simone Inzaghi, il tecnico dell’Inter dal 2021? Così vociferano e scrivono alcuni organi di stampa. Ma quanto guadagna per il suo ruolo? E il fratello Pippo, come se la passa? Non sono gemelli come qualcuno potrebbero pensare, nonostante la forte somiglianza. Hanno vinto di tutto, e sono stati sempre fra i calciatori più apprezzati in Italia e all’estero. Oggi cosa fanno? Pippo Inzaghi e Simone Inzaghi quanto guadagnano e qual è il loro patrimonio?

Chi sono e cosa fanno i due fratelli?

Filippo, detto Pippo è nato nel 1973. Attualmente è il tecnico della Reggina calcio. Presto sposerà Angela Robusti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con la quale ha già il figlio Edoardo. Presto arriverà anche una femminuccia. L’anno scorso ha firmato un contratto da un milione all’anno (per tre anni) come tecnico della Reggina. Una curiosità: ha circa 800mila follower nel suo profilo Instagram.

Le notizie sono che durante la sua carriera di calciatore guadagnasse circa due milioni di euro a stagione. Si stima che durante la sua carriera avrebbe guadagnato circa 60 milioni di euro. A questi si aggiungono gli introiti pubblicitari. Infatti è stato testimonial di marchi come Nivea, Mediaset, TIM, Danone e poi del Karaoke Canta Tu.

Simone, è nato nel 1976. Attualmente è il tecnico dell’Inter. Dalla storia d’amore con Alessia Marcuzzi è nato il figlio Tommaso. Nel 2018 ha sposato l’imprenditrice Alessia Lucarelli con la quale ha avuto due figli. Come tecnico dell’Inter lo stipendio annuale è intorno ai 4/5 milioni di euro. Anche lui come il fratello ha guadagnato tantissimi milioni di euro durante la sua carriera di calcilatore.

Pippo Inzaghi e Simone Inzaghi quanto guadagnano e qual è il loro patrimonio? Come investono i loro soldi?

I due fratelli hanno fondato la società Fil-Sim Sport che investe nel settore immobiliare a Piacenza ma anche a Roma. La società avrebbe in carico immobili per svariati milioni di euro. Non abbiamo notizie se investono i loro soldi anche in titoli di Stato o azioni. Possiamo presupporre che lo facciano, come avviene per gran parte degli italiani e dei calciatori più importanti.

