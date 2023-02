Meglio il mascara o le ciglia finte per uno sguardo intenso? Ecco i rischi che non tutti conoscono!

Far risaltare lo sguardo è importantissimo per il nostro make up. Per molto tempo abbiamo utilizzato solamente il mascara, ma negli ultimi anni anche le ciglia finte stanno diventando popolari. Ecco tutti i pro e i contro di questi due prodotti per ottenere uno sguardo intenso e seducente.

I nostri occhi sono sicuramente la parte che attira di più l’attenzione nel viso. Infatti, servono anche per comunicare le nostre emozioni. Per questo motivo cerchiamo sempre di farli risaltare il più possibile. Il make up ci aiuta sicuramente in questo. Uno dei metodi più comuni per metterli in evidenza è far risaltare le ciglia.

Il mascara, infatti, è uno dei prodotti di bellezza più antichi. Negli ultimi anni, però, c’è un’alternativa che non tutti conoscono e utilizzano. Si tratta delle ciglia finte, che stanno spopolando sul web. Di entrambi i prodotti esistono tantissime tipologie ed è difficile scegliere quale sia il migliore. Ecco tutti i consigli e le differenze tra mascara e ciglia finte che rivoluzioneranno la nostra bellezza.

Meglio il mascara o le ciglia finte per il nostro make up quotidiano?

Partiamo proprio dalle ciglia finte. Infatti, sono quelle che più di tutte esaltano i nostri occhi. Sono più naturali, se non si sceglie qualche tipologia esagerata, e sono semplici da togliere. Hanno, però, degli aspetti negativi che non tutti conoscono. Le ciglia finte aggiungono un peso extra alle nostre palpebre. Portarle tutto il giorno potrebbe stancarci molto, soprattutto se vogliamo indossarle per più giorni di seguito. Con il tempo potremmo notare uno sguardo più stanco ed affaticato.

Un altro problema abbastanza comune si presenta durante la rimozione. Infatti, togliere le ciglia finte potrebbe portare ad eliminare qualche ciglio naturale. Se ripetiamo l’operazione di frequente, potremmo arrivare ad avere un problema evidente.

Il mascara, semplice e veloce

Per quanto riguarda il mascara, questo prodotto è sicuramente quello più comunemente utilizzato. Più facile da utilizzare, ma meno naturale ed evidente, è perfetto per l’utilizzo giornaliero. Il problema principale del mascara è sicuramente il fatto che può macchiare, soprattutto nella zona sotto gli occhi.

Questo crea un effetto panda non molto bello da vedere. Può essere anche più difficile da rimuovere, in particolare se si tratta di un prodotto waterproof.

Cosa scegliere per uno sguardo intenso

Meglio il mascara o le ciglia finte in modo da regalarci uno sguardo intenso? Sicuramente le ciglia finte se è un’occasione speciale. Infatti, ci basterà prendere un po’ di dimestichezza per l’applicazione, ma l’effetto sarà sicuramente migliore. Se, però, abbiamo la necessità di truccarci tutti i giorni, investiamo in un eyeliner e mascara di qualità.

La combinazione di questi due prodotti sarà sicuramente la vincente per enfatizzare gli occhi senza appesantirli. Inoltre, eviteremo di danneggiare le nostre ciglia naturali, strappandole accidentalmente. Ricordiamoci sempre di struccarci la sera, per evitare possibili irritazioni agli occhi. Infatti, questo punto del viso è molto delicato e vanno utilizzati solamente ottimi prodotti di bellezza, per evitare reazioni allergiche e irritazioni.