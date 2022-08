Organizzare un matrimonio non significa solamente compiere un cerimoniale ed una festa con amici e parenti. Significa, nella maggior parte dei casi, cambiare radicalmente le abitudini di vita. Per questo motivo è tradizione consolidata per molti dedicare una giornata di festa in cui si celebra la fine del celibato e del nubilato.

L’organizzazione della giornata spetta tradizionalmente agli amici. In particolare, dovrebbe essere la testimone di nozze ad avere un ruolo attivo. Lei, infatti, conosce tendenzialmente le amicizie strette e gli invitati della sposa. Per quanto possa sembrare un’attività esclusivamente ludica e rilassante, dovremmo fare attenzione ad alcuni aspetti. Così ecco 3 errori da evitare quando organizziamo l’addio al nubilato.

Una questione di tempi e di modi

Il primo errore da non fare riguarda la suddivisione delle spese. La festeggiata è la sposa, con tutte le conseguenze che questo comporta. La spesa del viaggio, oppure dell’esperienza che abbiamo immaginato, sarà coperta integralmente dal gruppo delle amiche. A questa motivazione centrale se ne aggiunge un’altra. La promessa sposa dovrà prevedibilmente affrontare grosse spese nei mesi a venire. Ricordiamoci di questo quando facciamo la previsione di spese e stiamo pensando ad una esperienza piuttosto onerosa.

La centralità della festeggiata si collega anche ad un errore che spesso molti commettono in buona fede. E cioè perdere tempo a decidere il da farsi e non comunicare con il maggior anticipo possibile le date scelte per l’addio al nubilato. Questo può causare un grave problema organizzativo alla festeggiata. Infatti si troverebbe nella scomoda scelta tra sacrificare le amiche oppure impegni di rilievo primario. Le settimane precedenti il matrimonio sono spesso molto dense. L’organizzazione, la preparazione dei dettagli (e gli incontri per chi compie un percorso religioso) sono infatti concentrate nelle settimane precedenti l’evento. E noi non vorremmo che questo festeggiamento si trasformi in una fonte di stress o in un problema da risolvere.

3 errori da evitare quando organizziamo l’addio al nubilato

Infine sono in molti a compiere un madornale errore metodico. Per quanto questo momento sia mitizzato da film e racconti, non dobbiamo eccedere senza necessità. Ricordiamo che la festa è la celebrazione della promessa sposa. Non dovremmo metterla in imbarazzo, organizzando party che non rispondono al suo carattere ed alle sue inclinazioni. Utilizzare la fantasia e la creatività, concentrandosi su ciò che ha unito in amicizia per molto tempo, è una perfetta base di partenza per vivere un momento indimenticabile.

Come anticipato, organizzare un addio al nubilato è solo una delle spese cui dovrebbe pensare la testimone della sposa. Se ci stiamo chiedendo quale possa essere la spesa complessiva per svolgere questo ruolo, dovremmo sapere che dobbiamo mettere in conto alcuni costi per fare una stima preventiva.

Lettura consigliata

Oltre alle scarpe non dovremmo mai fare questi 3 regali ai matrimoni se vogliamo evitare figuracce con gli sposi