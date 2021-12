A volte, le relazioni sanno essere davvero complicate. In particolare, è difficile creare quella più adatta a noi senza lasciarci troppo influenzare da come dovrebbe essere secondo gli altri. Questa è solo una delle tante ragioni che potrebbero spingerci a chiederci se la persona accanto a noi è davvero quella giusta. Oppure, siamo agli inizi, o non l’abbiamo ancora conosciuta, e vogliamo essere in grado di interpretare i segnali. Quale che sia la nostra motivazione, di seguito illustreremo le 3 domande infallibili per capire se abbiamo davvero incontrato l’anima gemella. Si tratta più che altro di domande che possiamo rivolgere a noi stessi analizzando con attenzione il nostro e il loro comportamento. Dopotutto, le azioni parlano molto più delle parole.

Cosa provo io?

Alla fine, questa è la domanda di partenza: cosa provo io davvero per l’altra persona? Se infatti non provo amore, è improbabile che ci troviamo di fronte alla nostra anima gemella. Però, non tutti lo provano allo stesso modo e quindi come capire se siamo davvero innamorati e se apprezziamo il nostro partner? Un primo passo può essere pensare ai suoi difetti e notare se riusciamo ad apprezzarne la maggior parte. Se ci fanno sorridere e non ci fanno venire l’orticaria al solo pensiero, allora siamo sulla buona strada. Ci sentiremo poi emozionati all’idea di vedere l’altro e di spendere tempo insieme.

In generale, ci possiamo sentire piuttosto nervosi all’inizio, ma poi quando stiamo insieme dobbiamo sentirci davvero a nostro agio. Siamo fiduciosi di poter essere noi stessi e parlare onestamente, senza temere grandi ripercussioni. Un altro chiaro indicatore di una coppia affiatata è il fatto di immaginare un futuro insieme. Se dopo qualche tempo cominciamo a parlare di progetti importanti che coinvolgono entrambi, forse la relazione è fatta per restare.

Come ti tratta?

Arriviamo qui a un punto saliente dell’analisi dell’anima gemella. Se infatti non avrebbe senso arrivare a questo punto se non proviamo un sentimento forte, allo stesso tempo l’amore non è sempre abbastanza. Infatti, potremmo essere entrambi innamorati pazzi, ma se il modo in cui ci tratta non è quello con cui vogliamo essere trattati, allora ci troviamo davanti a un’impasse.

Innanzitutto, dobbiamo ricevere rispetto, anche nella misura in cui l’altra persona smette di provarci con altre. Il nostro partner deve anche rispettare le nostre passioni e i nostri obiettivi. Anzi, dovrebbe spronarci per continuare a perseguirli perché crede in noi. Chiaramente, oltre al rispetto, in una relazione è anche necessario che l’altra persona sia onesta e presente anche nei momenti più difficili.

Soprattutto, non importa quali saranno le risposte a queste domande, se siamo in una relazione violenta. Noi non abbiamo alcun motivo di essere abusati fisicamente o mentalmente, meritiamo una persona migliore. Quindi scopriamo i 10 modi infallibili per scoprire se qualcuno non ci rispetta fingendosi amico e parlandoci alle spalle.

Una volta stabilito che ci sono tutti presupposti per una relazione sana e duratura, dobbiamo analizzare le dinamiche di coppia. Un rapporto dovrebbe giovare a entrambi, lasciandoci liberi di perseguire i nostri obiettivi ma sempre con il supporto dell’altro. Per questo è essenziale essere in grado di comunicare, proprio come se fosse il nostro migliore amico.

Se non notiamo particolari segnali preoccupanti nella nostra dinamica di coppia, possiamo comunque porci due domande. Alla fine del tempo che abbiamo speso insieme, mi sento meglio meglio o più stressato e malinconico? E ancora, non va d’accordo con nessuno dei miei amici e dei miei familiari? In quest’ultimo caso infatti, è normale avere qualche screzio con singole persone, ma se il problema è generale e soprattutto condiviso, quello potrebbe essere un campanello d’allarme.

