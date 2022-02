Carnevale sta arrivando e in molti non sanno ancora dove andare. Moltissimi italiani avranno qualche giorno di ferie e vorranno andarsene in montagna o al mare.

Se siamo alla ricerca di alcuni posti carini per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax, ora suggeriremo alcune opzioni. Si tratta di luoghi italiani perfetti per un weekend lungo al mare o in montagna. Luoghi poco battuti durante l’inverno, fanno al caso nostro, se vogliamo rimanere tranquilli. Ecco 3 destinazioni perfette per una romantica fuga in coppia o tra amici.

Il nostro Paese è perfetto d’inverno

La nostra penisola è un luogo ricco di cultura e di paesaggi straordinari. Se d’estate molti di noi amano le solite destinazioni turistiche, dobbiamo sapere che anche d’inverno questi posti offrono molto.

Per esempio, possiamo trascorrere qualche giorno in Costiera Amalfitana, camminando tra un paese e l’altro sui sentieri costieri. Questo posto è perfetto nella stagione fredda, perché ha un clima temperato ed è molto meno affollato del solito.

Potremo goderci le bellezze di Amalfi e Positano senza troppi turisti e ammirando il mare d’inverno. Potremo assaggiare i piatti tipici, come la colatura di alici e la delizia al limone.

Un altro luogo che consigliamo per una fuga di febbraio è l’Isola d’Elba. Questa splendida isola nostrana d’inverno offre trekking alla portata di tutti e cibo gustoso. Potremo girare facilmente l’intera isola in tre o quattro giorni, magari con una moto o in bicicletta.

Si potranno visitare le isole più particolari, come quella nera e quelle rosa. Volendo, potremo anche fare un breve bagno, sfidando il freddo. Inoltre, sono numerose le strutture ricettive che ci permettono di dormire spendendo poco con il massimo del comfort.

3 destinazioni perfette per una romantica fuga di Carnevale

Se invece amiamo la montagna d’inverno, possiamo optare la zona delle Alpi Cozie, situata nel Piemonte meridionale tra la Provincia di Cuneo e la Liguria. In questa zona, la montagna è ancora poco turistica e conserva tutto il suo fascino naturale.

La Valle Maira ci delizierà con le sue strade tortuose e i sentieri panoramici, la Val Pellice con la sua storia e i suoi paesi tradizionali. In Valle Po, invece, potremo andare alla sorgente del Po a vedere dove nasce il fiume più lungo d’Italia. Potremo degustare i formaggi locali e realizzare splendide foto panoramiche.

Questi luoghi sono davvero perfetti, ma non solo in coppia, anche in un gruppo, per festeggiare il Carnevale e l’arrivo della primavera.

