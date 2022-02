Più veloci di una torta salata, questi deliziosi fagottini di sfoglia si preparano con soli tre ingredienti

La pasta sfoglia è senza dubbio uno di quegli ingredienti che non possono e non devono mai mancare in cucina.

Facilissima da modellare, pronta in pochi minuti ed estremamente versatile, non c’è da stupirsi che sia lo stratagemma ideale quando non sappiamo cosa cucinare.

Specialmente a cena, quando siamo di corsa, la pasta sfoglia è la giusta intuizione per consumare un pasto leggero, rapido e apprezzato veramente da tutti.

Se farcirla con gli avanzi del frigo è davvero una furbata, è anche vero che, tempo permettendo, possiamo giocare anche con ripieni più raffinati.

È il caso di questo rustico che combina armoniosamente pere, radicchio e scamorza affumicata: sebbene più elaborato nel gusto, è altrettanto semplice da realizzare.

Addirittura più veloci di una torta salata sono poi questi deliziosi fagottini preparati con pochissimi ingredienti.

Fagottini golosi

Se la base con crema di broccoli e ricotta potrebbe non sembrare particolarmente originale, il vero tocco di classe non tarderà ad arrivare.

Proseguendo nell’assaggio, ci imbatteremo in goduriosi frammenti di salsiccia croccante e in un mix di aromi caldi e avvolgenti.

Cosa stiamo aspettando? Scopriamo subito le dosi per 4 fagottini, che prevedono:

230 g di pasta sfoglia rettangolare;

90 g di patate;

150 g di salsiccia;

300 g di broccoli;

150 g di ricotta;

1 rametto di rosmarino;

1 spicchio d’aglio;

olio;

noce moscata;

sale e pepe q.b.

Dopo aver lavato i broccoli, affettiamoli in modo da ricavare delle piccole cimette mentre le patate, una volta sbucciate, andranno tagliate a cubetti.

Facciamo lessare le verdure in acqua bollente e leggermente salata per almeno 15 minuti: a seguire, scoliamo e schiacciamole in una ciotola con una forchetta.

Ottenuta una purea omogenea, dedichiamoci alla preparazione della salsiccia, che andrà prima di tutto privata del budello e tagliata a tocchetti.

Soffriggiamola quindi in una padella antiaderente con un filo d’olio, aglio e rosmarino per insaporire, lasciando rosolare fino a doratura.

Eliminiamo quindi gli aromi e inseriamo al loro posto broccoli e patate, facendo cuocere per qualche minuto.

Spento il fuoco, trasferiamo il composto in una ciotola e, una volta intiepidito, sarà il momento di amalgamare la ricotta e le spezie.

Non resta che stendere la pasta sfoglia con il lato lungo rivolto verso di noi e ricavarne 4 rettangoli della stessa larghezza.

Farciamoli per metà, lasciando 1 cm dai bordi, che andranno richiusi facendo pressione con dita e forchetta per sigillare al meglio.

Dopo aver praticato delle piccole incisioni a forma di V in superficie, spennelliamo con tuorlo d’uovo e inforniamo a 200° C per 20 minuti.