Consistenza croccante e al contempo tenera, sapore dolce e insieme sapido. La caponata è uno dei piatti più amati del Sud. Pare che questa prelibatezza abbia avuto origine in Sicilia, ma se ne trovano varianti anche in Calabria, Campania e addirittura in Francia.

La caponata nasce dalla semplicità della cucina contadina grazie a ingredienti di cui i campi dell’Isola abbondano ancora oggi. Melanzane, olive verdi, sedano, capperi, aceto e olio, estratto di pomodoro, basilico e un cucchiaino di zucchero. Impossibile non venire travolti dal mix di sapori e dai profumi di questa pietanza.

Tuttavia, il problema è che la caponata tradizionale è composta principalmente da prodotti estivi. Ciò significherebbe rinunciarvi per tutto l’anno. Ma c’è una ricetta alternativa che può risolvere la situazione e farci godere di ingredienti autunnali.

Anche senza melanzane e carciofi fa impazzire questa versione della caponata semplicissima, adatta anche ai meno esperti. Non farà rimpiangere nemmeno per un minuto la versione originale, facendoci scoprire un agrodolce inaspettato. Ma vediamo come prepararla passo passo.

Gli ingredienti per 4 persone

Nella nostra lista della spesa per questa ricetta metteremo:

2 chili di zucca napoletana o violina;

1 manciata abbondante di olive verdi in salamoia;

2 coste di sedano tenere;

2 cipolle rosse;

30g di mandorle tostate;

30g di capperi dissalati;

e 30g di uvetta passa;

2 cucchiai di aceto di vino rosso;

1 cucchiaino di zucchero;

olio d’oliva

menta fresca.

Senza melanzane e carciofi, fa impazzire questa veloce caponata siciliana leggera con verdure di stagione e senza frittura

Iniziamo lavando e sbucciando la zucca. Tagliamola in fette spesse e poi in tocchetti medi. Riponiamola in una ciotola e mescoliamola per qualche minuto con una presa di sale. Preriscaldato il forno a 190°C, inforniamo la zucca condita con 2 cucchiai abbondanti di olio d’oliva e cuociamola fino a quando non diventa dorata.

Nel frattempo, tagliamo la cipolla in mezzelune sottili, il sedano a tocchetti piccolissimi e le olive a pezzetti. In una padella mettiamo 2 cucchiai di olio d’oliva e facciamo appassire la cipolla e il sedano. Poi aggiungiamo l’uvetta ammollata, i capperi e le olive. Lasciamo cuocere e solo a questo punto uniamo l’aceto e lo zucchero.

Quando il liquido sarà completamente assorbito, spegniamo sotto la fiamma e uniamo la zucca. Versiamo la caponata in un piatto da portata e guarniamo tutto con menta fresca e un trito di mandorle tostate.

