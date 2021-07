L’olio extravergine di oliva è la nostra cultura. Lo ritroviamo in canzoni, racconti, libri (Iliade, Eneide e Odissea su tutti), ballate popolari. Nella Bibbia l’olio e l’ulivo sono nominati in numerosissime occasioni. Nel Corano, l’ulivo viene benedetto 7 volte da Allah e l’olio d’oliva viene citato in diversi passi. Nella Torah, l’olio è il simbolo del popolo ebraico. Lo conosciamo da millenni ed è indissolubilmente legato al bacino del Mediterraneo e alla sua (oltre che nostra) Storia. Ovviamente lo usiamo in cucina ed è l’elemento di riconoscimento della dieta mediterranea. Per celebrare l’olio, noi di Proiezionidiborsa vi proponiamo una ricetta proveniente direttamente dalla culla della nostra civiltà. È straordinario questo dolce estivo con olio extravergine di oliva e cioccolato fondente direttamente dalla Grecia.

Cioccolato nero

Abbiamo imparato a conoscere e apprezzare il cioccolato negli ultimi 500 anni. Prima che gli europei approdassero in America, il cacao e il cioccolato erano sconosciuti nella Vecchia Europa. Lo si può abbinare a diversi altri alimenti e spezie (vaniglia, peperoncino, latte, mandorle, ecc). Non è usuale abbinarlo all’olio d’oliva, sebbene questo accoppiamento non sia una novità. Poiché sia ​​l’olio extravergine d’oliva sia il cioccolato hanno una leggera amarezza, si fondono molto bene insieme. La ricetta di seguito è semplicissima.

Straordinario questo dolce estivo con olio extravergine e cioccolato fondente direttamente dalla Grecia

Torta al cioccolato con olio extravergine di oliva

Questi gli ingredienti del nostro dolce:

4 uova;

200 grammi di zucchero;

300 grammi di cioccolato fondente;

160 ml di olio di oliva extra vergine puro;

100 grammi miele

180 grammi di farina per tutti gli usi;

100 grammi di mandorle intere.

Procedimento

Sciogliere il cioccolato nel microonde o a bagnomaria. Sbattere le uova con le fruste elettriche aggiungendo gradualmente lo zucchero. Quindi unire il miele e l’olio d’oliva al cioccolato fuso. Incorporare questo composto alle uova aggiungendo lentamente la farina. Tritare finemente le mandorle (non sbucciate) e aggiungerle al resto dell’impasto. Una volta che l’impasto per la torta è pronto, utilizzare una tortiera rotonda e cuocere a una temperatura di 160°C / 320°F, per circa 30-35 minuti. La torta rimarrà umida al centro. Bucherellate sui lati per controllare se è cotta.

La torta può essere mangiata sia calda (aggiungendo una pallina di gelato e del cioccolato fuso), sia fredda. Nel primo caso il sapore dell’olio d’oliva sarà più intenso. Se servita fredda, si sentirà di più il sapore del cioccolato.