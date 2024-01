Da quanti titoli è formato il portafoglio di Warren Buffett, noto magnate e CEO di Berkshire Hathaway? Oltre 50 secondo le ultime notizie e i più importanti sono Apple e Bank of America. Scopriamo quali sono gli altri titoli azionari che nel corso di questo nuovo anno, il 2024, contribuiranno all’80% del portafogli di Berkshire Hataway.

Warren Buffett è noto per la sua strategia di investimento geniale, che lo ha reso uno degli uomini più noti al mondo. Egli preferisce investire la maggior parte del suo capitale in pochi titoli azionari noti per la loro solidità. Tutti sanno che il titolo prediletto dal magnate è proprio Apple, un’azienda che ha saputo innovarsi in diverse situazioni. Tuttavia, non è l’unico e, se si vuole prendere spunto dalla sua strategia di investimento, potrebbe essere utile conoscere alcuni dei restanti.

Oltre ad Apple, ecco 3 titoli azionari su cui Warren Buffett sta investendo: American Express

Subito dopo Apple e Bank of America, ecco il titolo prediletto da Buffett a inizio 2024. Affidandosi al suo genio visionario, il magnate sta optando per investire in questo in queste azioni sebbene Wall Street non sia particolarmente ottimista nei suoi confronti.

Il motivo? Buffett crede molto nei forti di American Express coi suoi benestanti clienti. Il CEO di Berkshire Hathaway, infatti, sostiene che le persone con un reddito più elevato tendano raramente a cambiare le proprie abitudini in merito a spese e rimborsi, anche durante periodi particolarmente difficili.

The Coca-Cola Company

Si tratta di uno dei titoli detenuti più a lungo dal noto magnate, che lo ha nel proprio portafoglio dal lontano 1993. Si pensi che le azioni della Coca-Cola gli hanno fruttato ben 184 milioni di dollari in dividendi solo nello scorso dicembre.

Per Buffett è un’azienda su cui puntare non solo in base alla sua evidente solidità, ma anche per la diversificazione geografica e per l’ottimo marketing.

Chevron

Buffett detiene questo titolo da poco e si tratta, rispetto a quelli già citati, di una sua grande scommessa dovuta all’aspettativa che i prezzi dei combustibili fossili resteranno elevati per anni e potrebbero conoscere persino un’ulteriore crescita. Il motivo di questa previsione è semplice: sono risorse esauribili e quindi destinate a scarseggiare sempre di più. Nel portafoglio di Berkshire Hathaway Cevron costituisce il 4,6% degli asset.

Oltre ad Apple, ecco 3 titoli azionari su cui Warren Buffett sta investendo all’inizio di quest’anno (o continuando ad investire) e le motivazioni che lo hanno spinto a farlo.

