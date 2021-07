Ci sono tante buone ragioni per coltivare il basilico in casa. Lo si può usare per condire le pietanze e se ne può trarre anche un buon pesto alla genovese fatto in casa.

Ma come per ogni pianta è bene sapere come prestargli la giusta manutenzione: dal modo giusto di annaffiarlo fino a quello di raccogliere le foglie. Ed è proprio di quest’ultimo aspetto che ci occuperemo nel corso di questa breve guida. Seguendo questi consigli si farà in modo che il basilico ricresca meglio e più velocemente.

3 consigli per raccogliere le foglie del basilico e farne crescere il più possibile

Raccoglierle con parsimonia e al momento giusto

Prima di raccoglierne le foglie è bene attendere che la pianta sia nelle giuste condizioni. È sconsigliato farlo quando il basilico è ancora troppo piccolo. L’ideale è procedere quando ha raggiunto una misura di 15 o massimo 20 centimetri.

Inoltre, bisogna essere parsimoniosi durante la raccolta. Mai strappare troppe foglie e mai farlo dallo stesso luogo. Meglio attingere a più parti della pianta.

Raccogliere le foglie che si trovano in cima alla pianta

Quando si raccolgono le foglie, meglio cominciare sempre da quelle che si trovano in cima alla pianta ed evitare quelle che si trovano più in basso. In questo modo, il basilico produrrà fogliame più denso.

È importante sapere che le foglie grandi, quelle che si trovano alla base della pianta, immagazzinano il calore dei raggi solari e quindi le permettono di produrre l’energia necessaria alla sua crescita. Proprio per questo, in ogni caso è bene lasciare almeno un paio di foglie grandi nella parte inferiore della pianta.

Rimuovere i boccioli

La pianta produce poche foglie? Uno dei motivi potrebbe essere proprio la presenza di boccioli non rimossi. Per garantire una produzione abbondante di foglie, infatti, è importante cimare la pianta con un paio di forbici ben affilato. Le infiorescenze devono essere tagliate all’apice, poco sotto l’attaccatura dei fusti.

Come abbiamo visto, persino nella raccolta del basilico bisogna seguire alcune precauzioni. Questi 3 consigli per raccogliere le foglie del basilico e farne crescere il più possibile torneranno utili a chiunque si cimenti nella coltivazione di questa pianta, ma non sono gli unici da seguire. È importante anche fertilizzare adeguatamente la pianta, fare in modo che assorba luce solare e che si trovi in un terreno adeguato. Tutte quante accortezze che, messe insieme, permetteranno di ottenere un raccolto abbondante e di far vivere il basilico a lungo.