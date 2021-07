Soprattutto con l’avanzare dell’età, è necessario capire e tenere a mente quanto l’alimentazione sia fondamentale in relazione alla nostra salute. Se da giovani non ponevamo troppa attenzione agli effetti a lungo termine di determinati alimenti, superata una certa soglia non possiamo più permetterci disattenzioni. Il nostro corpo e il nostro organismo, infatti, rispondono e si comportano conseguentemente alle scelte che prendiamo a tavola. Per questo motivo, dobbiamo conoscere cosa ci fa bene e cosa, a lungo andare, può crearci problemi.

Mai esagerare

Se è vero che alcuni alimenti possono apportare dei benefici e altri invece creare disturbi e problemi, è anche vero che non esiste una verità assoluta. Ogni situazione è diversa e tanti fattori entrano in campo. Primo fra tutti, la quantità e la frequenza con cui assumiamo un alimento. Effettivamente, tutti i cibi, a parte qualche rara eccezione, se mangiati troppo spesso e in quantità esagerate, potrebbero portare delle conseguenze spiacevoli. Alcuni poi molto più di altri.

Tra gli alimenti che in molti tentano di limitare troviamo senza dubbio lo zucchero. D’altronde, considerando che questo ingrediente è già presente all’interno di molti alimenti che mangiamo, è importante sapere come non esagerare. Il primo passo per intervenire è senz’altro quello di limitare lo zucchero bianco e dunque il condimento di dolci e bevande. Bene, a tal proposito, ecco rivelato come assumere meno zucchero a colazione, senza rinunciare all’immancabile caffè.

Per molti infatti, non esiste colazione senza un buon caffè. Proprio per questo, per mantenere questa tradizione cercando al tempo stesso di non esagerare con le quantità di zucchero giornaliere, consigliamo di fare come segue. Ovvero, di dolcificare la bevanda con lo sciroppo d’uva.

Come sappiamo, esistono diversi sostituti dello zucchero bianco per aggiungere sapore dolce alle bevande e questo sciroppo è uno di questi. Anche molto valido a dirla tutta. Suggeriamo di iniziare con un cucchiaino, dunque circa cinque millilitri, per poi andare pian piano ad eliminare anche questo. Con forza di volontà e con l’aiuto di questo gustoso sciroppo, ci abitueremo a berlo con una carica dolce sempre minore, andando, col tempo ad eliminare o comunque a ridurre drasticamente la quantità di zucchero che assumiamo quotidianamente.