3 borghi nel Lazio poco conosciuti da vedere assolutamente per un weekend natalizio indimenticabile

Se non vogliamo allontanarci troppo da casa per risparmiare, possiamo restare in Italia. Oggi vogliamo e svelare ai nostri lettori 3 mete meravigliose ma poco conosciute che ci permetteranno di immergerci appieno nell’atmosfera natalizia. Questi 3 borghi si trovano nel Lazio e sono ricchi di arte, storia e cultura: scopriamoli insieme.

È sempre un buon momento per viaggiare, anche se questo periodo è considerato “alta stagione”. Partire alla scoperta di luoghi mai visti prima è sempre un’esperienza magnifica. Nel periodo delle feste spendiamo più soldi per via dei regali e delle spese per pranzi e cenoni.

In inverno ci sono moltissime occasioni per viaggiare e scoprire posti nuovi e fortunatamente possiamo trovare anche offerte che ci permetteranno di risparmiare. Ponti e festività caratterizzano queste settimane e oltre a trascorrere del tempo in famiglia possiamo cogliere l’occasione per partire.

Questa stagione ci permette di vedere posti stupendi in una veste totalmente diversa. Piccoli e incantevoli borghi si trasformano quasi in deliziosi presepi, mentre le grandi città ci regalano luminarie da favola.

3 borghi nel Lazio poco conosciuti da vedere assolutamente in inverno con la famiglia

Il Lazio è una regione piena di città d’arte e piccoli borghi tutti da scoprire. In provincia di Latina c’è un meraviglioso borgo chiamato Sermoneta. Questo luogo, che sorge nel cuore della Pianura Pontina, possiede un incantevole centro storico, la caratteristica Loggia dei Mercanti e l’Abbazia di Valvisciolo. A Natale Sermoneta si colora di luci e di eventi pensati per fare divertire grandi e piccini.

Gli artigiani locali realizzano la mostra dei presepi che potremo vedere percorrendo le vie del borgo e visitando le chiese. “Sermoneta racconta il Natale” è la visita guidata del borgo nata per fare scoprire ai turisti la magia del Natale. Ma non è tutto: fino al 6 gennaio potremo assistere a concerti, mostre, spettacoli e giochi pensati per grandi e piccini.

La città del presepe: scopriamo cosa vedere a Greccio a Natale

Greccio si trova in provincia di Rieti e proprio in questo borgo San Francesco D’Assisi diede vita al primo presepe nel 1223. Non è un caso se Greccio è gemellata con la città di Betlemme. Ancora oggi a Greccio si tiene la famosa rievocazione storica del presepe che attira turisti da ogni parte d’Italia.

Il borgo si trasforma in uno stupendo villaggio di Natale dall’atmosfera magica e suggestiva, perfetta per una gita fuori porta con la famiglia. La Mostra del mercato dell’artigianato e dell’oggettistica per il presepio ci permette di vedere ed acquistare decorazioni e prodotti fatti a mano a tema natalizio.

Un borgo vicino a Roma in cui mangiare molto bene

Ariccia si trova alle porte di Roma ed è l’ultimo dei 3 borghi nel Lazio poco conosciuti da vedere assolutamente che vogliamo consigliare.

Famosa per i suoi prodotti tipici, come la porchetta e dolci tipici del Natale, ad Ariccia possiamo visitare il Parco delle Favole Incantate. Fino al 15 gennaio il Parco Chigi si illumina dando vita a questo evento. Si tratta di un percorso fatto di luci d’artista, personaggi delle favole e gnomi perfetto per divertire i bambini con spettacoli d’intrattenimento. Possiamo visitare il parco dalle 16:30 alle 23:30 per tutta la settimana e il prezzo del biglietto varia dai 5 ai 10 euro.