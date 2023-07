3 borghi meravigliosi da visitare in Italia quest’estate tra mare cristallino e montagne sorprendenti

borghi meravigliosi da visitare in Italia quest’estate-Deblu68, Public domain, via Wikimedia Commons

Dal mare alla montagna, è tempo di scegliere come trascorrere le vacanze in Italia.

Tra le mete più gettonate per l’estate, ai primi posti troviamo le località di mare, seguite dalle città d’arte e dalla montagna. Senza spostarsi di molto ci si potrà rilassare in zone iconiche e meravigliose della nostra penisola. Per il mare si potrebbe scegliere Finale Ligure. Oppure puntare su città meravigliose come Gubbio o Crissolo, splendida località montana del Piemonte. Tre luoghi interessanti da visitare durante questa estate 2023 per cambiare aria e scoprire qualcosa di diverso del Bel Paese. Ma vediamo brevemente quali sono le attrazioni più significative di queste zone.

3 borghi meravigliosi da visitare in Italia quest’estate

Per la località marittima si è scelta Finale Ligure, ridente città del ponente ligure. Caratterizzata da diverse anime, si suddivide in una zona perfetta per la balneazione come Finalmarina, e due borghi caratteristici spostati nell’entroterra: Varigotti e Finalborgo. Posti perfetti anche per gli amanti degli sport come l’arrampicata. Finalmarina è la zona più moderna e frequentata, qui si trovano stabilimenti balneari, alberghi e ristoranti per tutti i gusti.

Finalborgo è leggermente spostato rispetto al mare, uno dei borghi più belli d’Italia con la sua cinta muraria, Castel San Giovanni e la Chiesa di San Biagio. Degno di nota il meraviglioso borgo di Varigotti, il borgo saraceno affacciato sul mare caratterizzato da edifici coi classici colori della Liguria.

Gubbio

La seconda città da visitare in questa estate 2023 è Gubbio in Umbria. Divenuta famosa perché luogo di ambientazione della celebre serie televisiva italiana Don Matteo, è un piccolo borgo molto caratteristico. La prima cosa da vedere è la Chiesa di San Francesco con le sue vetrate e gli affreschi caratteristici.

Il centro di Gubbio è rappresentato dalla Piazza Grande, con il Palazzo dei Consoli e quello Pretorio. Il primo, caratterizzato da una scenografica facciata, ospita, oggi, il Museo Civico di Gubbio. Da non perdere, poi, il Palazzo Ducale e il Palazzo del Bargello. Molto interessante anche il Teatro Romano di Gubbio.

Crissolo

Da ultimo si tratterà di una località montana piemontese perfetta per chi ama fare lunghe escursioni in posti meravigliosi. Si sta scrivendo di Crissolo, piccolo borgo in provincia di Cuneo che sorge ai piedi del Monviso. Da qui partono le visite alla Grotta di Rio Martino, visitabile da aprile ad ottobre. Cascate, stalattiti e stalagmiti in un luogo davvero magico.

Ci si potrà, poi, inoltrare più in alto per andare alla scoperta della sorgente del Po a Pian del Re. Dal punto di vista architettonico è di particolare rilievo il Santuario di San Chiaffredo. Abbiamo così scoperto 3 borghi meravigliosi da visitare in Italia quest’estate per fare il pieno di bellezza.