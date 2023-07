Il Leone e 3 segni svolteranno questa settimana: arrivano Mercurio e Marte a portare soldi e incontri super hot!

Inizia oggi la settimana che ci porta alla metà del mese di luglio. È il momento più caldo dell’estate e per 4 segni zodiacali lo sarà ancora di più. Mercurio e Marte in azione assicurano soldi, promozioni e belle serate sotto le lenzuola. Essere nella top 4 sarà un vero affarone.

L’estate 2023 sta letteralmente volando e le congiunzioni astrali positive stanno regalando gioie inaspettate a molti segni zodiacali. La settimana che inizia oggi promette di non essere da meno. Il movimento di Mercurio e Marte porterà infatti incredibili novità a livello economico e sentimentale. È per questo motivo che il Leone e 3 segni svolteranno questa settimana. Il loro oroscopo dei prossimi giorni sarà molto probabilmente uno dei più belli di tutto l’anno.

Promozioni e soldi in arrivo nell’oroscopo settimanale del Leone

L’oroscopo di luglio non aveva dubbi. Il Leone è uno dei 4 segni più fortunati del mese. La settimana clou sarà proprio questa. Mercurio, il pianeta dell’intelligenza, della furbizia e della lucidità mentale, arriva diretto in costellazione. Cosa significa? Grazie al suo influsso i Leone avranno l’idea lavorativa che cambierà definitivamente le carte in tavola e porterà una montagna di soldi nei prossimi mesi. I dipendenti, invece, sapranno toccare le corde giuste con i superiori per ottenere una meritata promozione.

Splendida anche la situazione in camera da letto. Venere resterà in costellazione fino a fine stagione e alzerà la temperatura sotto le coperte oltre i livelli di guardia.

Inizia la settimana più bollente dell’estate per Vergine e Cancro

Caldissime novità in arrivo, non soltanto a livello climatico, per altri due fortunati segni zodiacali: la Vergine e il Cancro. La Vergine è tra i segni benedetti dalla Luna del Cervo che troveranno l’amore a luglio. La settimana giusta potrebbe essere proprio questa. Tra martedì e giovedì potrebbe arrivare una persona con cui l’intesa fisica sarà immediata.

Marte sarà invece l’astro guida del Cancro per i prossimi sette giorni. Grazie al suo influsso, i Cancro riusciranno a mettere da parte dubbi e indecisioni e prenderanno la situazione in mano. È finito il tempo di temporeggiare con la persona desiderata ed è arrivato il momento di farsi avanti. Il feeling in camera da letto sarà degno di un romanzo.

Il Leone e 3 segni svolteranno questa settimana: voto 10 per il Capricorno

Il Capricorno continua a volare e la sua ascesa in vetta all’oroscopo sembra inarrestabile. Anche questa settimana sarà da 10 in pagella grazie alla benevolenza di Mercurio e Marte. I nati sotto questo segno saranno decisi come non mai, sicuri di sé e super brillanti.

Delle vere e proprie calamite di consensi e attenzioni. Anche bollenti. Il giorno da segnare sul calendario sarà venerdì. Il weekend potrebbe partire con una vincita al gioco decisamente interessante.