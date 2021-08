Da settembre le famiglie potranno ripartire con una marcia in più grazie a 3 bonus che possono essere richiesti al rientro dalle vacanze. Riguardano in particolare le mamme e i figli e sono contributi che le famiglie possono richiedere senza alcuna formalità, neanche quella del reddito. Nell’articolo indicheremo quali sono i 3 bonus senza ISEE a partire da settembre da 900 a 1.500 euro.

Tra i nuovi bonus del Governo Draghi e quelli confermati, ci sono una miriade di agevolazioni di cui magari neanche si conosce l’esistenza. Per esempio, forse non tutti sanno che si può ottenere un bonus per spese sostenute per la sostituzione di impianti sanitari e rubinetterie. Questa è la novità di un bonus da 1.000 euro che tutti possono avere, ma che forse pochi sfruttano per non conoscenza dell’agevolazione.

3 bonus senza ISEE a partire da settembre da 900 a 1.500 euro

Probabilmente non tutte le famiglie sono a conoscenza che possono avere i 3 bonus di cui parliamo sotto, senza presentare l’ISEE. Quindi, sono agevolazioni che tutti possono ottenere facendone richiesta già da settembre.

Uno di questi è il bonus Mamma Domani, che consiste in un premio di 800 euro per chi ha avuto un figlio dal 1° gennaio del 2017. Ma forse non tutti sanno che anche coloro che hanno adottato un figlio minore possono ottenere il bonus. Le famiglie possono richiedere il premio a partire dal settimo mese di gravidanza o dal momento dell’affidamento preadottivo.

Le famiglie che hanno bimbi fino a 3 anni di età possono ottenere il bonus Asili Nido. È sufficiente che il figlio sia nato dopo il 1° gennaio del 2016. I genitori lo possono utilizzare per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati. L’INPS è l’Ente erogatore del bonus e l’ammontare varia. In assenza di ISEE la famiglia può ottenere un importo non superiore a 1.500 euro annui. Chi presenta un ISEE minorenni inferiore a 25.000 euro annui otterrà l’importo massimo, pari a 3.000 euro all’anno.

Il Bonus Bebè eroga fino a 160 euro mensili per 12 mesi

Altro bonus che le famiglie possono ottenere senza presentare un ISEE è il bonus Bebè, anche chiamato assegno di natalità. I genitori possono richiedere il bonus per ogni figlio nato o adottato. A differenza del bonus Mamma Domani, questo non è un premio una tantum ma un assegno mensile. Le famiglie devono presentare la domanda entro i 90 giorni dalla data di nascita o di adozione del minore. Se la domanda viene presentata oltre tale data il richiedente ottiene l’assegno ma si perdono le precedenti mensilità a cui si aveva diritto. L’importo dell’assegno è di 80 euro al mese senza presentazione di ISEE. Con reddito inferiore ai 7.000 euro l’importo sale a 160 euro mensili.

Approfondimento

L’incredibile doppio beneficio di chi sfrutta il Superbonus del 110% per fare migliorie alla propria casa