Abitando in città è praticamente impossibile assistere alla scena di cui parleremo a breve. Ma avendo, invece, la fortuna di risiedere in campagna, in montagna o in collina soprattutto, non è difficile trovare ancora oggi delle signore che raccolgono erbe selvatiche. Azione che è il frutto dell’antica tradizione ereditata dalle nostre nonne di raccogliere erbe e piante selvatiche non solo per cucinare ma anche per altri utilizzi salutari.

Vedremo, in questo articolo della nostra Redazione, 3 erbe selvatiche quasi sconosciute ma eccezionali per contrastare colesterolo, glicemia e obesità. Capiremo, quindi, perché fuori città ancora oggi è facile trovare chi le coglie per portarle a casa. Inoltre, potremmo utilizzarle assieme alle spezie per prevenire le malattie.

La principessa tra le erbette selvatiche

La cicoria è da sempre considerata una delle erbe spontanee commestibili più apprezzate e conosciute. Talmente diffusa che nei secoli è diventata famosa soprattutto per le sue proprietà lassative e depurative. Ancora oggi, infatti è parte integrante di molti sciroppi, oli, pastiglie e integratori volti a pulire il fegato e migliorare la flora batterica dell’intestino. Queste sue molteplici azioni e benefiche sul sangue e sugli organi fanno sì che la cicoria, ottima anche in insalata, sia davvero una validissima alleata per la nostra salute.

3 erbe selvatiche quasi sconosciute ma eccezionali per contrastare colesterolo, glicemia e obesità

Una delle erbe maggiormente benefiche per contrastare colesterolo e glicemia e la cosiddetta “bietola selvatica”. Cresce spontaneamente ovunque, forte di una fibra naturale che le permette di resistere a qualsiasi ambiente. Questo è il periodo perfetto per andare a raccoglierla e portarla sulle nostre tavole. Le nonne sapevano bene che con il suo gusto molto simile a quello degli spinaci, questa erba selvatica è ricchissima di ferro e vitamine. Fantastica nella sua azione di promozione della digestione e dell’aumento del metabolismo. Se vogliamo cercarla anche in vendita, la possiamo trovare in alcuni mercati rionali sui banchi di ortofrutta più forniti.

Dalla terra alla tavola

Diventato famoso nei secoli come ingrediente principale di tanti amari, il sambuco è ancora oggi una pianta selvatica che ha molti estimatori. Cresce praticamente ovunque e addirittura era famosa per essere presente lungo i tratti della ferrovia italiana. Le sue incredibili proprietà diuretiche, digestive, disintossicanti ed emollienti fanno di questa erba uno dei simboli della purezza intestinale. Ma attenzione che il sambuco può essere tranquillamente utilizzato anche in cucina assieme a salumi e formaggi, nelle insalate e come farcitura delle frittate.

