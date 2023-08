3 bevande detox nutrienti e leggere da fare in casa con pochi euro per rinfrescarsi quando fa caldo

Ecco come realizzare in casa squisite bevande light economiche, con pochissimi ingredienti di stagione, in grado di farci sentire meno caldo e idratarci.

È abbastanza scontato affermare come sia necessario idratarsi nel modo giusto durante la stagione estiva, soprattutto quando il caldo diventa particolarmente afoso. La quantità di acqua da bere durante il giorno quando le temperature sono piuttosto elevate dovrebbe essere maggiore rispetto l’inverno. Anche quando non sentiamo l’esigenza di bere un bicchiere d’acqua, cerchiamo di sorseggiarne un po’ a temperatura ambiente. La tentazione, spesso, è quella di dissetarsi con cocktails pieni di ghiaccio o bibite confezionate, gassate e parecchio zuccherine. Principalmente è l’acqua a rinfrescarci e idratarci, le bevande industriali pesanti non solo non dissetano ma rischiano di farci ingrassare. Sarebbe invece perfetto integrare con dei mix naturali, e fatti in casa, ricchi di sali minerali e vitamine, poveri di zucchero, senza coloranti e conservanti.

3 bevande detox nutrienti e leggere per dissetarsi e fare il pieno di vitamine e sali minerali

Per realizzare con le proprie mani squisite bevande light in grado di farci sentire meno caldo e idratarci, potremo sfruttare alcuni prodotti di stagione. Tra luglio e settembre si raccolgono ottimi e gustosi mirtilli neri con cui preparare un buonissimo succo. Hanno diverse proprietà benefiche e aiuterebbero a depurare l’organismo, sono fonte di vitamina C, contengono antiossidanti e fibre e ricchi di potassio, fosforo e calcio. Durante la pausa estiva quindi potremmo assaporare una straordinaria acqua detox usando circa 150 gr di mirtilli schiacciati, mezzo limone biologico a fettine e ½ litro d’acqua.

Versiamo tutti gli ingredienti in una brocca e aggiungiamo della menta fresca, il risultato sarà una piacevole bevanda light profumata e dissetante. La seconda bibita fresca, invece, è a base di anguria, un frutto non solo buono ma ricco di acqua, di vitamina C e potassio. Con pochissimi euro possiamo portare a casa un ottimo cocomero da mangiare in mille modi, anche sottoforma di bevanda. Frulliamo dei pezzi di anguria, eliminando prima i semi, insieme a un bicchiere di latte d’avena e un paio di cubetti di ghiaccio, o dell’acqua. Quando avrà raggiunto la giusta consistenza, versiamo il frullato in un boccale e aggiungiamo della radice di zenzero o succo di limone.

Una limonata speciale

L’ultima delle 3 bevande detox nutrienti e leggere è un classico dell’estate, ovvero la limonata, ma impreziosita con una comune ed economica erba aromatica. Cerchiamo di acquistare dei limoni di qualità e prepariamo una classica limonata addolcita con stevia. Quindi aggiungiamo un infuso al rosmarino, per dare un gusto più particolare, a piacere mettiamo nel bicchiere qualche fetta di pompelmo rosa. Facciamo raffreddare la nostra bevanda naturale e dissetante in frigo prima di gustarla e serviamo con una foglia di menta.