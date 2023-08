Spendi solo 2 euro per fare tornare l’acciaio brillante e lucido senza lasciare aloni anche quello arrugginito

Altro che aceto e bicarbonato, ecco il rimedio economico per fare brillare l’acciaio in poche mosse, anche quello arrugginito.

Sono tantissimi i materiali in casa da trattare con cura e attenzione, per non rovinarli nel tempo. Molte superfici sono realizzate con marmo e parquet, elementi pregiati ed esoticamente bellissimi, ma non proprio semplici da trattare. Se macchiati o graffiati è davvero dura farli tornare come prima con semplici rimedi naturali. Un altro immancabile materiale che abbiamo in casa è l’acciaio, come le posate, rubinetti, ciotole ed altre superfici presenti in bagno e cucina. In molti lo usano perché igienico, ha una superfice liscia e non porosa ed è quindi più facile eliminare i germi. Ma anche in questo caso pulire perfettamente l’acciaio non è poi così scontato. Infatti, è un materiale che tende a diventare subito opaco, ad ossidarsi e in alcuni casi anche arrugginire, soprattutto se trattato in modo sbagliato.

Spendi solo 2 euro per fare tornare l’acciaio brillante con un prodotto inaspettato

La tentazione di acquistare svariati prodotti per far risplendere rubinetti, e l’acciaio in generale, è alta, ma attenzione a non spendere soldi inutilmente. I nemici principali dell’acciaio non sono solo clima e calcare dell’acqua ma anche alcune nostre cattive abitudini. A danneggiare anche l’inox più resistente sono i detergenti aggressivi, sostanze alcaline e spugnette abrasive che spesso utilizziamo convinti dell’efficacia. Ma qualche trucchetto della nonna molto economico e veloce potrebbe invece rendere lucido l’acciaio opaco ed anche arrugginito. Non tutti sanno che c’è un prodotto che costa pochissimo e che potrebbe risolvere il problema in poche mosse. Si tratta della comune schiuma da barba, che molti conservano in bagno e che eliminerebbe il calcare. In questo modo spendi solo 2 euro per fare tornare l’acciaio brillante senza dover acquistare ulteriori anticalcari. Quindi cospargiamo l’acciaio di schiuma, attendiamo un paio di minuti prima di sciacquare, poi strofiniamo con un panno in microfibra asciutto. Immediatamente noteremo l’acciaio luccicante e senza aloni, senza spendere cifre stellari.

Cosa usare contro la ruggine

Nemico dell’acciaio è anche la ruggine che si forma in determinate condizioni. Se non facciamo particolare attenzione e non interveniamo subito potremmo dover sostituire o buttare quell’elemento in acciaio. Quando è appena arrugginito potremo ricorrere ad alcuni ingredienti naturali sensazionali, che abbiamo sicuramente in cucina. Spenderemo pochissimi euro per una cipolla e dello zucchero semolato, che serviranno per eliminare la ruggine. Usiamo mezza cipolla come se fosse una spugnetta e con lo zucchero togliamo le fastidiose tracce, ripetiamo l’azione fino a fare splendere l’acciaio.