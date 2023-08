Soldi a palate per 3 segni zodiacali baciati dalla Dea Fortuna dopo Ferragosto

Verso la fine dell’estate ci saranno dei segni zodiacali che saranno pronti a riscuotere. Lavorare sui propri difetti porterà finalmente risultati e il lungo cammino cominciato nel 2023 darà una seconda parte dell’anno davvero fruttuosa. Scopriamo chi saranno i fortunati.

Il primo segno fortunato è quello dei Gemelli. Questo segno ha lavorato tanto sui problemi di comunicazione che ne avevano rallentato l’ascesa negli anni passati. Era da tanto che aspettava il momento in cui vedere i frutti del proprio lavoro. Quel momento sta arrivando e dopo ferragosto gli introiti miglioreranno arrivando al livello sperato.

Le parole che non avevano funzionato in passato cominceranno ad attirare l’attenzione, le presentazioni sono diventate un’arma segreta. Abilità, impegno e talento sono finalmente visibili nel lavoro, non solo ai piani alti le voci sono arrivate. Anche altre compagnie hanno messo gli occhi addosso alle nostre capacità. La prima offerta potrebbe non essere quella buona. La terza e la quarta saranno più sostanziose. Attendiamo e firmiamo il contratto migliore.

Guardare avanti

Soldi a palate per 3 segni zodiacali, uno di questi è la Vergine. Le cose stanno andando meglio da qualche mese a questa parte, ma finora è stato solo un assaggio. Il meglio deve ancora venire, bisogna attendere dopo ferragosto. Tutto sembrerà più semplice, intuitivo e automatico. Alcuni ingranaggi nel nostro lavoro si perfezioneranno e ci sarà una vera e propria accelerata. Se siamo rappresentanti verremo chiamati da clienti importanti, se facciamo lavori su commissione sarà una recensione ottima a portare nuovi clienti e tanto denaro.

Sentiremo il bisogno di crearci nuovo obiettivi ancora più ambiziosi. Possiamo farlo, non dobbiamo temere o dubitare. I soldi guadagnati vanno reinvestiti e così il benessere della fine dell’estate verrà confermato anche alla fine dell’anno. Sarà una vera e propria escalation, nessuno ci fermerà.

Soldi a palate per 3 segni zodiacali che vivono momenti magici

Si trova subito dopo la Vergine nella lista dei segni zodiacali, ma la Bilancia si trova vicino alla Vergine anche per quanto riguarda il destino lavorativo di questa estate. Venere ha chiesto molti sacrifici quest’anno, il lavoro fatto è stato tanto, l’impegno arduo. Non deve essere per forza un’estate di lavoro, siamo dentro al mood giusto ed è difficile interrompere il flusso di energie. Ma queste potrebbero sparire in fretta.

Fermiamoci e godiamoci un pezzo di estate. Dopo ferragosto arriveranno i primi risultati e saranno sorprendenti. Tanto denaro in cassa, ma è solo l’inizio. Il lavoro fatto pagherà anche nei mesi successivi e, se ci siamo riposati, a settembre potremo riprendere con energie fresche e portarci avanti anche per l’anno futuro. È un momento davvero magico.