2 ricette salate fresche e veloci per gustare l’anguria in modo diverso: ecco come le prepara lo chef Roberto Valbuzzi

Basta con il solito piatto anni ‘80 a base di melone e crudo! Prova queste incredibili idee appetitose dello chef Roberto Valbuzzi a base di anguria. Da leccarsi i baffi!

D’estate la Natura ci offre della frutta di stagione straordinaria, molto gustosa, nutriente, dissetante e colorata. Possiamo gustarla a colazione, come snack spezza fame o come dolce dopo i pasti, ed anche trasformarla in golosi dolci. Non è raro, infatti preparare delle marmellate a base di ciliegie, pesche, fichi, melone, o delle creme per accompagnare delle soffici torte. Un modo perfetto per non sprecare nulla ed avere delle appetitose conserve per i prossimi mesi. Sempre più frequentemente si utilizzano alcuni tipi di frutta anche per delle ricette salate alternative ed esotiche, per dare un gusto assolutamente particolare ed unico. Per anni abbiamo preparato il famoso antipasto prosciutto crudo e melone, un piatto ormai superato e naif, da sostituire con nuove ricette estive più appetitose.

2 ricette salate fresche e veloci per gustare l’anguria

Tra i frutti più buoni dell’estate c’è sicuramente l’anguria, o cocomero, dalle proprietà benefiche incredibili. È poco calorico, un antiossidante naturale, è ricco di vitamina C e carotenoidi, utili anche per l’apparato cardiocircolatorio. Solitamente il cocomero si mangia fresco e ben maturo, basta servirne una fetta su un piatto piano da portata, senza troppi fronzoli. In alternativa, in Sicilia, si usa per preparare uno sfizioso dolce al cucchiaio, il gelo di melone, gettonatissimo durante l’estate. In realtà, pochi sanno che potremmo usare questo dolce frutto per alcune pietanze salate. Lo chef Roberto Valbuzzi, noto a molti anche per la conduzione di svariati show televisivi, ha pensato a 2 incredibili portate che hanno come protagonista l’anguria. Durante la trasmissione “uno chef in fattoria” ha presentato un antipasto con questi ingredienti:

400 gr di cocomero;

2 cetrioli;

un lime;

180 gr di yogurt bianco;

4 cucchiai di gorgonzola;

insalata e menta fresca.

Quindi mariniamo, per almeno 5 minuti, dei cubetti di anguria e cetriolo con lime, sale, olio e pepe. Nel frattempo, frulliamo yogurt e gorgonzola, aggiungendo anche un filo d’olio, sale e pepe. Quindi versiamo la crema ottenuta sul fondo del piatto, sopra metteremo i cubetti marinati, impreziositi con delle profumate foglie di menta. Un piatto super veloce che ci farà fare un figurone, da proporre non solo come antipasto, visto la sua versatilità.

L’insalata estiva

L’eclettico chef, su Instagram, ha rivelato gli ingredienti per realizzare una sfiziosa e leggera insalata estiva con il cocomero. Basterà mescolare dei cubetti di anguria e di feta, poi condire con olio, sale, pepe e peperoncino, un trito di basilico e menta. Poi a piacere potremo finire il piatto con dei semi di sesamo, un’idea perfetta per non stare davanti ai fornelli. Ecco, quindi, le 2 ricette salate fresche e veloci per gustare l’anguria insieme ad ingredienti salati, proposti dal bravissimo chef Roberto.