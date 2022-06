Quando in casa si fa fatica a respirare per il troppo caldo, balconi e giardini diventano il nostro rifugio. Verso il tramonto ci trasferiamo in queste zone della casa per goderci una piacevole brezza fresca. Magari abbiamo anche spazio per un bel divanetto o una poltroncina su cui rilassarci in tutta tranquillità.

Sebbene anche solo una sedia potrebbe bastarci, per creare la giusta atmosfera bisognerebbe ricorrere alle piante. Un balcone o un giardino in fiore ci catapultano in un istante in un’oasi di benessere e tranquillità. Ma scegliere le piante da posizionare non è sempre un’impresa facile. Delle volte vediamo giardini pieni di piante che, però, sembrano tutte messe lì un po’ a caso.

3 bellissime piante ornamentali da avere in giardino questa estate che con i loro fiori coloratissimi creeranno un’atmosfera magica

Che si tratti del giardino o dell’interno della casa, bisognerebbe scegliere le piante con cura. Potremmo optare per piante decorative che siano anche resistenti, se non vogliamo starci troppo dietro, ad esempio. Piante che comunque rispecchino i nostri gusti e che siano adatte allo spazio da decorare. Lo stesso principio va applicato per terrazzi e giardino, considerando anche fattori fondamentali per farle crescere rigogliose. Per citarne alcuni, l’esposizione, le innaffiature, se si sviluppano in altezza o larghezza e molti altri. Oggi parleremo di 3 piante facili da coltivare che ci faranno fare un figurone con tutti i nostri ospiti.

Una cascata floreale idilliaca

Tutte le piante di cui parleremo oggi hanno delle fioriture magnifiche, ma la calipetite è forse la più bella da vedere. È una varietà di Calibrachoa dai fiori piccoli e molto simile alla petunia che fiorisce fino all’arrivo del freddo. Ideale per creare una spettacolare cascata colorata per tutta l’estate, grazie ai fiorellini dalle sfumature più disparate. Resistente e che richiede poche cure, è perfetta per un giardino in fiore senza troppe pretese.

Altre due piante perfette per un giardino d’estate sono la gazania e il Bidens. La gazania si può coltivare sia in vaso che in piena terra. Si adatta ad ogni tipo di terreno e tollera bene anche l’esposizione in pieno sole. Anche questa pianta ha una fioritura molto lunga e i suoi fiori sembrano delle grandi margherite colorate. Per finire, il Bidens, dai fiori a forma di stella con le punte arrotondate, è una meraviglia per gli occhi. La sua fioritura dura fino ad autunno inoltrato, ma necessita di concimazioni più frequenti. Per farla crescere rigogliosa annaffiamola spesso con poca acqua.

Quindi, ecco 3 bellissime piante ornamentali da avere in giardino ma anche sul balcone. Se scegliamo delle piante ricadenti o arbustive, possiamo tranquillamente utilizzarle anche per proteggerci da occhi indiscreti. Così ci godremo il nostro spazio all’aperto senza preoccuparci di sentirci osservati dai vicini.

