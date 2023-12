A livello settimanale il Ftse Mib non ha mostrato una grande variazione. Ha chiuso, infatti, al ribasso solo per lo 0,10%. In questa apparente calma, però, ci sono stati titoli che si sono mossi anche di oltre il 10%. In questo contesto il top e il flop della settimana tra le Blue Chip di Piazza Affari sono stati Amplifon che ha guadagnato circa il 15% e BPER Banca che ha perso circa il 7%, guidando il ribasso del settore bancario. Andiamo, quindi, a vedere quali potrebbero essere gli scenari più probabili di medio/lungo periodo per il top e il flop della settimana tra le Blue Chip di Piazza Affari.

Dopo il minimo annuale di ottobre le azioni Amplifon hanno guadagnato oltre il 30% e potrebbero ancora continuare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 15 dicembre a quota 31,68 €, in rialzo dello 0,13% rispetto alla seduta precedente.

Dopo cinque mesi da incubo (tra maggio e ottobre), le azioni hanno segnato il minimo annuale in area 24 € e da lì sono ripartite con veemenza tanto da guadagnare più del 30% in poco più di un mese. La strada al rialzo, però, potrebbe essere ancora lunga. Come si vede dal grafico, infatti, il punto dove è massima la probabilità di inversione ribassista passa per area 36,13 €. L’unico ostacolo veramente importante lungo questo cammino passa per area 32,25 €. Solo il mancato superamento di questo ostacolo potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

Le azioni BPER Banca hanno guidato il ribasso del settore bancario: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 15 dicembre in area 3,061 €, in ribasso del 2,20% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista, ma potrebbe trovare un valido supporto in area 2,954 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

