Quanto spende Serena Autieri per una cena e per una vacanza: le Dolomiti non sono per tutti ma si può risparmiare

Ha un legame molto stretto con la figlia tanto da portarla con lei quando lavora oppure quando visita i musei. Perché la Autieri è appassionata d’arte ma anche una bravissima cantante. Ha inoltre doppiato Elsa in Frozen – Il regno di ghiaccio dimostrando il suo talento poliedrico. Molti non sanno però che ama spendere quando si tratta di mangiare e di viaggiare.

Cosa c’è di meglio nella vita che mangiare e viaggiare? Lo sa Serena Autieri che quando si tratta di tavola e mete turistiche non bada a spese. L’inverno scorso è stata in vacanza in Alta Badia e si è concessa una cena stellata con la sua amica Alessia Marcuzzi. Il ristorante prescelto è stato La Stua de Michil uno dei più antichi della provincia di Bolzano. Esisterebbe fin dal 1600 e da allora avrebbe sempre cucinato piatti tradizionali abbinati ai vini della cantina.

I menù scelti dalla Autieri e dalla Marcuzzi sarebbero stati un misto delle specialità della casa. il menù con 8 portate ha un costo di 185 euro ed è una degustazione di antipasti, primi e secondi tutti tradizionali. Il menù 5 portate avrebbe un costo inferiore di 165 euro. Le degustazioni di vini costerebbero 100 euro per 6 calici e 75 euro per 4. La scelta delle 2 vip nostrane sarebbe costata 175 euro a testa.

Servizi a 5 stelle

Quanto spende Serena Autieri per una cena è niente in confronto alle vacanze. Serena Autieri ama le Dolomiti oltre che il mare. La passione è condivisa oltre che con la Marcuzzi anche con Michelle Hunziker. L’hotel frequentato dalle signore sarebbe il Lagaciò Hotel Mountain Residence. L’albergo ha camere e suite molto grandi, è immerso nella natura e ha servizi 5 stelle come sauna, bagno turco e biosauna.

I prezzi nella bassa stagione arrivano a 530 euro a notte e soprattutto la notte di San Silvestro è considerata speciale peri turisti che frequentano l’hotel. Sono tante le iniziative organizzate dal personale. Il costo è elevato ma ne vale la pena per chi può permetterselo. E la Autieri è tra queste, molto amata dai fan ma anche dalle strutture che apprezzano la sua generosità.

Quanto spende Serena Autieri per una cena e dove possiamo andare noi per il nostro viaggio

Se ci piace seguire l’esempio di Serena Autieri possiamo pensare agli hotel 4 stelle. Qualità dei servizi e delle camere elevata ma si può risparmiare. Tra gli hotel indicati dai siti specializzati come migliori per rapporto qualità prezzo troviamo il Grand Hotel Imperial a Levico Terme con il prezzo di 731 euro a persona per la prima settimana di novembre. Stesso periodo ma costo di 1.012 euro a persona per la Filanda Relax&Gourmet a Denno e 1.858 a persona per il Bonfanti Design Hotel a Chienes.

Tra i ristoranti migliori in cui mangiare la Guida Michelin indica la Stella a Meduno nelle Dolomiti friulane e SanBrite a Cortina d’Ampezzo nelle Dolomiti Settentrionali. Se amiamo la montagna come Serena Autieri potremmo organizzare una bella vacanza prima che arrivi l’inverno. Quella è indicata come una delle date migliori da segnare nel calendario per visitare questa parte dell’Italia che affascina tantissime persone.