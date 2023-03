L’appartenenza a un segno zodiacale piuttosto che a un altro influenza il nostro carattere e di conseguenza la vita. Dunque alcuni avrebbero un futuro da leader già scritto nelle stelle. Vi sono infatti dei segni più carismatici e più inclini alla carriera politica, in proposito l’oroscopo parla chiaro ma anche i fatti. Non sarà una coincidenza infatti che diversi premier di governi recenti condividano inaspettatamente proprio questi stessi segni zodiacali. Se hai questo segno zodiacale potresti diventare anche Presidente del Consiglio: scopri perchè! Scopri quali sono, a chi appartengono e se anche per te le stelle hanno in serbo un futuro da leader.

Dal 2006 ad oggi, in soli 17 anni, in Italia si sono succeduti 10 governi con 9 Presidenti del Consiglio. Infatti Giuseppe Conte negli anni presi in considerazione ha fatto il bis, ricoprendo la carica nel governo del 2018 e in quello del 2019.

Tra i 9 premier vi sono poi anche alcuni già reduci di altri mandati, ossia Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Il primo è stato premier nel 2008 ma anche prima: nel 1994, 2001, 2006.

Il secondo nel 2006 e precedentemente nel 1996.

Premier per una sola e prima volta invece il premier in carica Giorgia Meloni, quello uscente Mario Draghi, Mario Monti nel 2011, Enrico Letta nel 2013 e i suoi successori Matteo Renzi nel 2014 e Paolo Gentiloni nel 2016. Indubbiamente tutte personalità distanti con differenti idee e orientamenti, ma sicuramente abili politici per arrivare a una carica così alta. Storie politiche diverse ma segnate dallo spazio guadagnatosi da leader.

Molti di loro però hanno in comune più di quanto possa sembrare, perlomeno dal punto di vista astrologico.

Più della metà dei premier hanno in comune questi oroscopi

Coloro che sono nati sotto il segno del Capricorno sono testardi, stakanovisti ed estremamente pianificatori. Decidono loro come debbano andare le cose e faranno di tutto per arrivare dove vogliono. Non li spaventa una strada tortuosa, per loro fa parte del gioco e amano mettersi alla prova per spingersi sempre più in là.

Il loro rigore e la loro energia infonde attorno alla loro persona un grande carisma. Tutto ciò fa sì che riescano a emergere e a esercitare un forte ascendente sugli altri.

Date queste caratteristiche non sorprende che ben 2 degli ultimi premier siano nati nel segno del Capricorno. Due politici distanti tra loro ma in ambedue potremmo ritrovare i tratti tipici del segno probabilmente, entrambi hanno avuto una veloce ascesa.

Si tratta di Matteo Renzi, nato l’11 gennaio 1975 e dell’attuale premier Giorgia Meloni, nata il 15 gennaio 1977.

Se hai questo segno zodiacale le stelle potrebbero riservare per te un futuro da leader

Tra i 2 segni zodiacali più carismatici, accanto al Capricorno, non può mancare il fiero Leone.

Un segno ambizioso, estroverso e originale, pronto a dedicare tutto se stesso nelle proprie battaglie. Dotato di carattere e

intraprendenza, non ha alcun timore di azzardare.

Tramite la sua sicurezza, la sua tenacia e la sua vitalità riesce a trascinare gli altri, a risultare popolare e a conquistarne la fiducia.

Ben un terzo degli ultimi premier appartiene al segno del Leone. Stiamo parlando di Romano Prodi, nato il 9 agosto 1939, Enrico Letta il 20 agosto 1966, Giuseppe Conte l’8 agosto 1964.

Innegabile dunque che il Leone in politica riesca ad avere un ruolo di primo piano.

Se non apparteniamo a questi segni ma speriamo di avere una carriera da leader non disperiamo. Gli altri premier hanno altri segni zodiacali e differenti tra loro.

Silvio Berlusconi (29 settembre 1936) è della Bilancia, dei Pesci Mario Monti (19 marzo 1943), della Vergine Mario Draghi (3 settembre 1947), del Sagittario Paolo Gentiloni (22 novembre 1954).