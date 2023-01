Siamo sicuri di utilizzare l’aceto per le pulizie nel modo giusto? Occhio ai pericoli e gli errori!

L’aceto è sicuramente considerato il jolly nelle pulizie di casa. Viene spesso utilizzato come alternativa naturale a molti detersivi. Non tutti sanno, però, che l’aceto potrebbe essere molto pericoloso se mescolato con alcuni prodotti. Non solo, ma rovinerebbe anche i nostri elettrodomestici. Ecco tutti gli errori e i rischi quando utilizziamo l’aceto per le pulizie.

L’aceto è sicuramente il migliore amico nelle pulizie di casa. Viene utilizzato spesso come sgrassatore naturale. Infatti, il suo acido è efficace anche contro le macchie più difficili. Non solo, ma viene spesso unito ad altri prodotti per aumentare il suo effetto .

Ci sono alcuni abbinamenti assolutamente da evitare. Spesso non ci rendiamo conto dei pericoli che potremmo incontrare nell’unire diverse sostanze chimiche. Anche se l’aceto è un prodotto naturale molto valido sia come smacchiante che come anticalcare, se unito a questi prodotti potrebbe avere un effetto tutt’altro che positivo.

Non tutti sanno, inoltre, che l’aceto è estremamente aggressivo e non dev’essere utilizzato per alcuni tipi di pulizie. Ecco alcuni consigli che potrebbero salvare non solo la nostra casa, ma anche la nostra salute.

Siamo sicuri di utilizzare l’aceto per le pulizie nel modo più efficiente?

L’aceto viene utilizzato spesso con il bicarbonato per le pulizie. Molti, però, non sanno che utilizzarli insieme è spesso poco utile. Infatti, le due sostanze si neutralizzano a vicenda e la schiuma prodotta dalla loro unione è solo una reazione chimica. Presi singolarmente, però, i due prodotti possono essere molto validi come sostituti di prodotti chimici più aggressivi.

Attenzione a questi abbinamenti pericolosi per la salute

Un altro abbinamento assolutamente da evitare è quello di aceto e detersivi. In particolare se hanno della candeggina al loro interno. Infatti, questo mix potrebbe essere davvero molto pericoloso.

La candeggina se mescolata ad un acido, come quello dell’aceto, può sprigionare il cloro. Questo gas se inalato potrebbe essere dannoso per la salute. Se ci capita di fare questo errore, non diluiamolo con l’acqua. Apriamo bene le finestre e buttiamo via il composto.

Anche aceto e acqua ossigenata è una combinazione veramente pericolosa. Le due sostanze, se mescolate, creano una soluzione corrosiva. Questa potrebbe rovinare la nostra pelle, gli occhi e, se inalata, potrebbe dare problemi anche ai polmoni.

Ecco quando non dovremo utilizzare l’aceto anche da solo

Siamo sicuri di utilizzare l’aceto per le pulizie senza rovinare la nostra casa per errore? In alcuni casi, infatti, l’aceto è da evitare anche se utilizzato da solo. Essendo fondamentalmente acido, potrebbe rovinare i nostri elettrodomestici e le nostre tubature. Non usiamolo per lavare la lavatrice, poiché nel tempo tende a rovinare le superfici in metallo.

Infatti, è un prodotto molto corrosivo. Per lo stesso motivo non utilizziamolo negli scarichi, quindi per pulire rubinetti e pentole. Se vogliamo comunque avere un’alternativa naturale, possiamo utilizzare l’acido citrico, che elimina anche i cattivi odori.

Infine, essendo aggressivo, assolutamente da evitare per le superfici in marmo e granito. Questo, infatti, potrebbe rovinare il materiale, creando aloni. Anche schermi di computer, telefoni o televisioni non sono da pulire con l’aceto o qualsiasi altro tipo di acido, ma con prodotti specifici.