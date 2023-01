Principianti ed esperti di padel siete avvisati: ecco quali sono le migliori racchette da scegliere

C’è chi cerca racchette usate e chi vuole comprarle nuove, magari in offerta. Altri giocatori vogliono la racchetta più bella e performante, altri ancora non sanno come scegliere.

Il dato certo è che il padel sta prendendo sempre più piede e si sta affermando come uno degli sport più amati da uomini e donne.

Se decidi di iniziare hai bisogno dell’attrezzatura necessaria e, soprattutto, di una racchetta adatta a te. Vediamo come scegliere senza prendere fregature.

Principianti ed esperti di padel vogliono sapere quanto costa una buona racchetta

Iniziamo col dire che ci sono 3 diverse forme tra cui scegliere. La racchetta può essere rotonda, a goccia o a diamante. La prima si caratterizza per un bilanciamento basso, la seconda ha un bilanciamento centrale e quella a diamante un bilanciamento alto. Il bilanciamento è il punto in cui si concentra il peso della pala e questo influisce sul controllo del tiro e sulla sua potenza.

La racchetta a diamante è consigliata per i giocatori esperti che cercano soprattutto potenza e sono già molto allenati. Il bilanciamento alto può creare dolore a polso, spalla o braccio ed essere più difficilmente gestibile. Tra le migliori di questo segmento ci sono la Bullpadel Vertex con telaio in fibra di carbonio e la Adidas Metalbone che propone un sistema di bilanciamento personalizzabile. Il costo di entrambe si aggira attorno ai 250 €.

Racchette per i meno esperti e per chi vuole iniziare a giocare

Se non hai mai giocato a padel ti consigliamo di scegliere una racchetta rotonda con bilanciamento basso. Avrai un grande controllo e riuscirai a gestire bene il gioco. Sicuramente i tuoi tiri non saranno molto potenti, ma potrai usare una racchetta diamante quando avrai affinato la tua tecnica. Una valida racchetta per iniziare senza spendere molti soldi è la Babolat Contact in fibra di carbonio e vetroresina ad un prezzo di circa 60 €. Anche la Nox ML Pro Cup regala un ottimo controllo e una discreta potenza. La sua superficie ruvida rende agevoli i tiri ad effetto ed è dotata di un sistema anti vibrazione laterale. Costa circa 190 €.

Adidas propone una racchetta per chi è attento all’ambiente e cerca uno strumento capace di far eccellere sia in attacco che in difesa. Si tratta della Greenpadel in fibra di lino. È leggera ma al tempo stesso molto resistente. Per averla dovrai spendere circa 200 €.

Chi deve scegliere la Tear Drop con bilanciamento medio

Principianti ed esperti di padel preferiscono la racchetta a goccia per il minor sovraccarico al polso senza dover sacrificare eccessivamente la potenza. La Tear Drop infatti è un buon compromesso tra prestazioni e maneggevolezza. Una racchetta a goccia usata da giocatori intermedi e professionisti è la Nox AT10 Genius. Ha un eccellente controllo e potenza nel rovescio ed è realizzata con materiali di altissima qualità che giustificano un prezzo che si aggira sui 300 €. Se sei un giocatore intermedio puoi optare per una Starvie Aquila Space, una racchetta precisa e potente al costo di circa 150 €. Dunque è l’equilibrio il fattore principale in base al quale devi scegliere la tua racchetta.