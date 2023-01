Quale futuro per queste 3 azioni che stanno facendo faville sul Ftse Mib? - proiezionidiborsa.it

Questo inizio 2023 per i mercati azionari è stato dire poco fantastico. Su sei sedute di Borsa aperta ben cinque hanno chiuso al rialzo e solo una ha chiuso in ribasso dello 0,11% per una performance totale del 7%. Un ottimo risultato, ma ci sono 3 azioni che da inizio anno sono esplose sul Ftse Mib.

3 azioni che da inizio anno sono esplose sul Ftse Mib

Se il Ftse Mib corre senza tregua, ci sono 3 titoli azionari (Datalogic, Telecom Italia e Banca MPS) che stanno correndo ancora più velocemente. Nel prosieguo di questo articolo ci occuperemo solo di Datalogic e di Telecom Italia visto che Banca MPS è stata oggetto di studio di un precedente articolo.

Lo scenario sul titolo Datalogic

Il titolo Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 9 gennaio a 9,66 euro, in rialzo del 5,34% rispetto alla seduta precedente.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, i 5 analisti che coprono Datalogic hanno un giudizio che porta a un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 15%. Tuttavia, va notato che la dispersione delle diverse raccomandazioni è abbastanza importante essendo superiore al 15%. Ciò vuol dire che le opinioni sono significativamente diverse. Di questo bisogna tenerne conto nel momento in cui si pensa di inserire Datalogic nel proprio portafoglio titoli.

Dal punto di vista del grafico notiamo che un rialzo così importante come quello registrato nelle ultime 13 sedute non si vedeva dal maggio del 2021. Nelle ultime settimane, quindi, abbiamo assistito a una prova di forza come poche volte si sono viste sul titolo.

Sia l’incrocio delle medie che lo SwingTrading Indicator sono saldamente impostati al rialzo e al momento non si vedono pericoli all’orizzonte.

Lo scenario sul titolo Telecom Italia

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 30 dicembre in ribasso del 3,78% rispetto alla seduta precedente a quota 0,2163 euro.

Inizio anno col botto per Telecom Italia che vola sulle indiscrezione di stampa sulla rete unica. Il fondo infrastrutturale Macquarie, che è socio di Cassa depositi e prestiti in Open Fiber, infatti, è favorevole al piano del governo per la creazione di una rete tlc nazionale e sta lavorando al progetto con le parti interessate.

Se a questo si aggiunge che il titolo è fortemente sottovalutato, allora il gioco per i rialzisti è fatto.

Per il resto, sia l’incrocio delle medie che lo SwingTrading Indicator sono saldamente impostati al rialzo e al momento non si vedono pericoli all’orizzonte.