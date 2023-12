Occasione di acquisto in arrivo per chi è interessato alle azioni A2A?-Foto da pexels.com

Dopo che da fine settembre a fine novembre le quotazioni di A2A hanno guadagnato circa il 25%, è iniziata una fase di incertezza che al momento le rende azioni sottovalutate sull’orlo del ribasso. Le prossime sedute, quindi, potrebbero essere decisive per capire la tendenza di breve/medio termine per A2A.

I pro e i contro di un investimento su queste azioni sottovalutate sull’orlo del ribasso

Le azioni A2A sono molto sottovalutate. La società, infatti, gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 10,49 per 2023 e di 10,65 per 2024, la società è tra le più economiche sul mercato. Anche il rapporto “enterprise value to sales” essendo di 0,51 per l’anno 2023 esprime una interessante sottovalutazione.

Un ulteriore aspetto di interesse di A2A è il suo dividendo. Negli ultimi anni, infatti, il suo rendimento è stato sempre superiore al 4% con punte anche di oltre il 7% come nel 2022.

Per quel che riguarda gli analisti, negli ultimi 12 mesi, hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi così come le stime di utile per azione.

Conseguentemente, negli ultimi quattro mesi, gli analisti hanno ampiamente rivisto al rialzo sia il prezzo obiettivo medio sia il giudizio è notevolmente migliorato.

Allo stato attuale la raccomandazione media è compra, mentre il prezzo obiettivo medio esprima una sottovalutazione di oltre il 15%.

Tra i punti deboli evidenziamo che la redditività dell’azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili.

Solo la tenuta dei supporti potrebbe salvare questo titolo azionario: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 12 dicembre a quota 1,914 €, in ribasso dell’1,82% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Era da settembre che non si registrava un ribasso così importante, non tutto, però, è ancora perduto per i rialzisti. Il supporto in area 1,90 €, infatti, potrebbe reggere e spingere al rialzo le quotazioni. In caso contrario si potrebbe assistere a un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

