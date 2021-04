Non sempre si ha la fortuna di avere una casa grande e spaziosa. Spesso ci si deve accontentare di piccoli spazi che possono sembrare ancora più angusti se non sono arredati nel modo giusto. Il poco spazio, soprattutto in camera da letto, ci mette davanti a delle scelte.

Quale arredamento possiamo eliminare? La scelta ricade quasi sempre sui comodini accanto al letto.

Eppure questi non sono degli elementi del tutto inutili, anzi ci servono per poggiare occhiali, libri, lampade.

3 alternative originali ed economiche per sostituire i comodini tradizionali e arredare con stile una camera da letto

Spesso le soluzioni che ci offre il mercato non ci soddisfano. Se abbiamo una stanza da letto piccola e non vogliamo rinunciare a una base d’appoggio vicino al letto, possiamo optare per alcune idee alternative.

Mensole. Una soluzione economica e funzionale che non crea intralcio. Per avere più spazio possiamo optare per una mensola lunga da montare sulla parete dietro il letto. Per i più creativi una bella soluzione sarebbe creare una mensola con dei materiali di recupero. Ad esempio un vecchio cassetto.

Dischi. Una colonna di vecchi dischi può essere un’idea geniale e creativa per sostituire il comodino. I dischi con le copertine diverse e colorate donano vivacità e allegria alla stanza. Oltre a essere un ottimo piano di appoggio.

Sgabelli. Sono facili da spostare quando abbiamo la necessità di avere più spazio e anche quando dobbiamo pulire il pavimento. I vecchi sgabelli di legno o di ferro possono essere facilmente recuperati, riverniciati e rimessi a nuovo.

Altre alternative creative

I più creativi, e se l’arredamento della casa lo permette, possono sostituire il comodino scegliendo alcune soluzioni molto originali. Come le cassette della frutta ripulite e riverniciate o una pila di libri.