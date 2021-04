Questo è proprio il momento adatto per dedicarsi al giardino. Ci vuole tanta pazienza e amore per far crescere i fiori. Il pollice verde altro non è che un amore appassionato fatto di cura e attenzione. Se l’intento è questo si potrà coltivare qualsiasi tipo di fiore. Ci sono fiori rari e sconosciuti che sono bellissimi e che sarebbe una bella cosa averli nel nostro giardino. E infatti in tanti non li conoscono e pochissimi sanno lo stupefacente segreto per avere fiori mai visti prima originali e coloratissimi.

Fiori rari

Ci sono vari modi per fare collezioni. Chi ha la passione per i fiori può creare una collezione bellissima coltivando nel giardino fiori rari, meravigliosi che in pochi conoscono. Questo è il modo per sbizzarrire la creatività unendo specie diverse giocando con i colori dei fiori.

Brodia e coccinea

Si tratta di un fiore del Nord America dell’ovest della California. È un fiore dall’aspetto esotico ma resistente. Quindi si adatta e cresce anche in un clima rigido. Non è così per quanto riguarda la pioggia, quindi va piantato e fatto crescere in un giardino coperto. Viene conosciuto con il nome brodia e coccinea. Resiste anche con poco apporto di acqua e si adatta anche a terreni secchi. È un fiore veramente affascinante e averlo nel nostro giardino fa davvero la differenza.

Fiore pipistrello

Questo fiore di straordinaria bellezza arriva dalla giungla. Può crescere fino a 90 centimetri. Se si pianta in un vaso si deve sceglierne uno grande. Questo grazioso fiore ha bisogno di ombra. Il terriccio deve essere umido ma non straboccante di acqua. Il fiore pipistrello ama l’umidità ma non sopporta il freddo. Quando arriva il freddo è necessario spostarlo dove arriva un po’ di calore.

Clerodendrum

L’harlequin glorybower (Clerodendrum) è un arbusto che dura moltissimo e può crescere fino a 3 metri e mezzo. Si può piantare sia nel terreno che in vaso e può stare al freddo. La pianta va mantenuta umida. Se sono preferite le piante rampicanti si può cercare il Clerodendrum thomsoniae, adatta per pergolati e terrazzi. Questi e gli altri citati in tanti non li conoscono e pochissimi sanno lo stupefacente segreto per avere fiori mai visti prima originali e coloratissimi.

Il consiglio è senz’altro di provare a coltivare queste bellissime piante poco conosciute e per questo ancora più affascinanti. Che dire? Provare per credere.