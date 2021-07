Le calle, assieme ai gigli, sono fiori stupendi, quasi fiabeschi. Con queste campane bianche o colorate, le calle sono fiori eleganti che fanno sempre la loro figura in giardino o sul balcone.

In natura crescono vicine all’acqua o addirittura dentro l’acqua, sulle sponde di torrenti o fiumiciattoli oppure sulle rive di stagni e laghi. Nascono da bulbi e non da semi e ogni anno il bulbo genera nuovi fiori.

In casa, quindi, come possiamo coltivarle? Dove metterle? Stanno bene in vaso? Sono questi i favolosi segreti per coltivare le strepitose calle e farle durare, vediamoli insieme.

In giardino e in poggiolo

Se abbiamo la fortuna di avere un giardino, possiamo piantare le calle a terra, altrimenti in un vaso andranno benissimo. La differenza sarà solo che in vaso non riusciranno a crescere molto, mentre a terra potrebbero regalarci dei meravigliosi fiori ben visibili, sbocciando in maniera stupenda.

Dovunque decidiamo di coltivarle, le calle ha bisogno di sole. Se sono calle bianche, non abbiamo problemi a tenerle in pieno sole, anche nelle ore più calde. Sono fiori resistenti. Per quanto riguarda le calle colorate, invece, il sole forte e il calore potrebbero scolorire i fiori, quindi meglio posizionarle in un luogo molto luminoso, ma non in pieno sole.

La cosa più importante, però, non è questa. Per coltivare le calle è fondamentale innaffiarle molto. Hanno bisogno di molta acqua, anche due volte al giorno, perché sono dei fiori che, come abbiamo detto, in natura si trovano vicini o dentro l’acqua. Se volessimo, infatti, il bulbo potrebbe essere messo in acqua e fatto crescere con il metodo dell’idrocoltura.

Un altro aspetto fondamentale, soprattutto per chi ha un giardino, è mettere le calle vicino all’acqua, questo perché il loro ambiente ottimale deve essere costantemente umido.