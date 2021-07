Per vivere in salute è necessario mantenere il proprio peso entro determinati limiti. L’indice di massa corporea mette in relazione il peso con l’altezza. In questo modo si può calcolare il cosiddetto peso forma. Una persona di due metri dovrà pesare di più rispetto ad un individuo di un metro e sessanta. Non bisogna, inoltre, incorrere nel problema opposto al sovrappeso. Essere sottopeso non è affatto salutare.

L’importante, però, è stare in pace con sé stessi e non rincorrere modelli irraggiungibili.

Molti hanno come obiettivo un miglioramento costante. Ciò può riguardare anche la perdita di qualche chilo di troppo.

Può sembrare davvero strano ma bere l’acqua così ci aiuta a dimagrire.

Il primo passo per dimagrire

Come al solito si ricorda che non bisogna improvvisare quando si parla di salute. Affidarsi a dei professionisti è sempre la scelta migliore. Un nutrizionista potrà fornire una dieta sana che considera molteplici aspetti. Un personal trainer saprà guidarci negli allenamenti migliori.

Certo, senza la buona volontà non si arriva da nessuna parte. In un articolo precedente, inoltre, si è visto qual è il primo passo per dimagrire. Bisogna, infatti, accettare una verità che è sotto gli occhi di tutti ma che molti non considerano.

Nelle prossime righe si parlerà di un’abitudine impensabile che può aiutarci molto.

Bere mezzo litro di acqua mezz’ora prima di sedersi a tavola a mangiare può avere degli effetti incredibili. Innanzitutto si arriverà a pranzo con un appetito ridotto. In secondo luogo, tale abitudine può aiutare a perdere peso. Lo dimostra una ricerca scientifica dell’Università di Blacksburg.

L’acqua, inoltre, si può utilizzare come un vero e proprio alimento. Invece di fare degli spuntini calorici durante la giornata si può sorseggiare un bicchiere di acqua. Non si assume alcuna caloria, ma si riesce a placare la fame nervosa.