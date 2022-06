In un periodo difficile economicamente e finanziariamente come questo, sia per le famiglie italiane che per tutto il Paese, con l’inflazione che secondo l’ISTAT ha raggiunto a maggio il 6,8% e che ha toccato anche i beni di prima necessità, trovare un lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio dignitoso sembra un’utopia. Ma non è così.

Amazon sta ricercando, infatti, ben 3.000 dipendenti e questa offerta di lavoro potrebbe dare un po’ di respiro a tremila famiglie italiane.

Scendiamo nei dettagli di questa offerta di lavoro.

La situazione lavorativa in Italia

Avere un posto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto regolare e stipendio dignitoso, in Italia sembra un miraggio. I giovani, soprattutto, sono abituati a lavorare in condizioni di precarietà ormai per anni e anni.

In queste condizioni è difficile fare progetti, è difficile pensare di andare a vivere da soli oppure di sposarsi e mettere su famiglia.

Mentre i prezzi aumentano inesorabilmente, gli stipendi restano sempre allo stesso punto, anzi, in alcune zone d’Italia gli stipendi sono molto più bassi delle norma, non essendoci nemmeno un salario minimo a cui fare riferimento, anche se un reddito di base universale potrebbe diventare presto realtà.

Ecco perché l’offerta di lavoro di Amazon è da prendere al volo.

3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato con stipendi sino a 1.700 euro con Amazon, come inviare il CV

Per chi è in cerca di un lavoro stabile e a tempo indeterminato, sarà un sollievo sapere che Amazon Italia sta cercando 3.000 nuovi dipendenti da inserire a tempo indeterminato.

Queste assunzioni avverranno entro la fine del 2022. Tutti i candidati scelti saranno assunti a tempo indeterminato e lavoreranno nelle 50 sedi della multinazionale, sparse in tutta Italia.

Il colosso dell’ecommerce ricerca personale con diverse esperienze e percorsi di studio: informatici, ingegneri, addetti alla logistica, impiegati, addetti marketing ed esperti di finanza. Il curriculum può essere inviato attraverso la pagina Amazon dedicata.

Lo stipendio che offre per i nuovi dipendenti è molto allettante

Amazon offre quindi 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, con un’allettante retribuzione: 1.680 euro mese, per iniziare, ma che con il passare del tempo può crescere man mano che si fanno avanzamenti di carriera. Ai neoassunti l’azienda promette di offrire «stipendi competitivi» e benefit.

Già oggigiorno Amazon dà lavoro a più di 14mila persone in tutta Italia, ha aperto un nuovo centro di distribuzione ad Ardea (Roma) e ne aprirà a breve un altro a San Salvo in Abruzzo.

