È allo studio in questi giorni al Governo un nuovo concorso a premi all’interno del “piano cashless”, subito battezzato “super cashback”.

L’obiettivo dichiarato dalle forze di maggioranza è quello di ridurre l’uso del contante in Italia, ancora troppo alto rispetto ad altri Paesi. Il super cashback punta a premiare chi, nei 6 mesi che vanno da dicembre 2020 a maggio 2021, compia più operazioni pagando con carta. E sarà valido a prescindere dalla cifra spesa per ogni singola transazione; sarà valida anche nel caso di un caffè al bar. Vediamo come ottenere i 3.000 euro in palio alle prime 100.000 persone: ipotesi di nuovo concorso a premi.

Come dovrebbe funzionare

Come detto, questo super cashback s’inserisce all’interno del piano cashless e andrebbe ad affiancarsi e ad aggiungersi al piano cashback. Ricordiamo che quest’ultimo prevede la restituzione del 10% delle spese sostenute con carte.

La nuova ipotesi invece prevede di attribuire un premio in denaro di 3 mila euro alle prime 100.000 persone che faranno più transazioni con carte di pagamento. Il periodo che è stato individuato sarebbe quello che va dal primo dicembre prossimo fino al 31 maggio 2021.

Ad oggi è questa la proposta di massima presentata, che potrebbe essere passibile di eventuali aggiustamenti o modifiche.

Le tre mosse del Governo

Dunque, ricapitolando la materia sugli incentivi del Governo verso i pagamenti elettronici, tre sarebbero le novità prossime a venire, al netto delle varianti:

a) fino a 300 rimborsati su una spesa di 3.000 per chi non usa il contante;

b) un super cashback del valore di 3.000 euro ai primi 100 mila cittadini che effettueranno il maggior numero di operazioni con carta. Questo premio sarà slegato dalla cifra spesa ogni volta;

c) 50 milioni di euro in premi con la lotteria degli scontrini. Su quest’ultima materia abbiamo già recentemente scritto e trovate in questo link tutti gli aggiornamenti.

Si tratta di misure che già stanno raccogliendo i primi favori della gente comune, intenta, attraverso queste vie, a recuperare una parte delle spese.

Come abbiamo anticipato, il super cashback si andrebbe ad aggiungere al c.d. cashback, ovvero la restituzione del 10% delle spese sostenute con carte. Come sappiamo, l’impianto del cashback prevede un ritorno del 10% sulle spese fino a un ammontare massimo di 3.000 euro. Attenzione però: quest’ultima soglia sarà data dalla somma del valore economico che sarà attribuito ad ogni singola transazione. Quindi non va confusa con le effettive spese sostenute da un cittadino.

A ben vedere, dunque, si tratta di un meccanismo molto simile a quello che già conosciamo, ossia i bollini per la raccolta punti al supermercato. Ogni membro del nucleo familiare potrà registrarsi sull’App Io della P.A., inserendo proprio codice fiscale ed IBAN della banca. La restituzione del dovuto avverrebbe quindi tramite accredito su c/c.