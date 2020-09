Ecco tutti dettagli per capire dove sono in vendita 89 veicoli BMW Volkswagen Fiat e Renault con base d’asta sotto a 1000 euro

Chi dovesse essere in cerca di ciclomotori, moto, autoveicoli o furgoni a prezzi fortemente ribassati, ora ha una chance in più. A rendersi promotore dell’asta pubblica n.48/2020 è un Comune del nord Italia. Sono infatti stati messi in vendita, tramite appunto la procedura dell’asta pubblica, ben 89 veicoli in un unico lotto. Questo a seguito della determinazione dirigenziale n. 2695 dell’11 agosto 2020. Vediamo dunque dove sono in vendita 89 veicoli BMW Volkswagen Fiat e Renault con basta d’asta sotto a 1000 euro.

I veicoli messi in vendita

Tra gli ottantanove pezzi, oggetto d’asta, figurano i seguenti:

a) 2 ciclomotori Piaggio con base d’asta 100 euro;

b) 3 moto Aprilia con base d’asta 250 euro;

c) 13 moto BMW con base d’asta da 330 euro;

d) 3 Alfa Romeo con base d’asta da 1000 euro;

e) 1 Volkswagen Golf con base d’asta 600 euro;

f) 8 Fiat Panda con base d’asta da 400 a 550 euro;

g) 2 Fiat Nuova Punto con base d’asta da 500 e 510 euro;

h) 17 Fiat Punto con base d’asta da 600 a 670 euro;

i) 2 Renault Twingo con base d’asta 400 e 570 euro;

l) 6 furgoni Fiat Doblò con base d’asta da 700 a 900 euro;

m) 7 Fiat Ducato con base d’asta da 900 euro;

n) 2 Fiat Scudo con base d’asta 800 euro;

o) 13 Piaggio Porter con base d’asta da 400 a 1000 euro

Si prosegue poi con 1 Reanault Clio, 2 Fiat Multipla, 1 Fiat Fiorino e tanti altri veicoli furgonati per cui si rimanda all’elencazione completa di cui al Bando integrale.

Verifica dei veicoli

I veicoli e la documentazione connessa, vale a dire libretti di circolazione, certificati di proprietà, dichiarazioni di conformità, saranno visionabili come segue. Vale a dire presso l’Autorimessa Municipale di Via Ponchielli, 66 – 10154 Torino.

La vendita all’asta è promossa infatti dal Palazzo Civico di Torino. Il sopralluogo potrà svolgersi dal lunedì al venerdì, previo appuntamento concordato contattando i seguenti recapiti telefonici: 011.01134112 / 011.01134113 / 011.01134166. La fascia di tempo concessa per procedere, in tal senso, va a partire dal giorno lunedì 07/09/2020 fino al giorno venerdì 23/10/2020. Gli orari vanno dal lunedì al giovedì 8:30 – 12:00 e 13:30 – 15:30; – venerdì 8:30 – 12:00. Andranno semplicemente forniti nominativo e numero di telefono delle persone che effettueranno il sopralluogo, previa fissazione di data e orario di visita.

Procedura

Il primo step da compiere, per chi fosse interessato, concerne la presentazione di un’istanza di partecipazione, redatta in conformità al fac-simile di cui all’allegato A del citato bando. Successivamente andrà formulata una proposta irrevocabile di acquisto, con specificazione dell’importo offerto. S’intende che il valore offerto deve essere almeno pari o superiore al prezzo posto a base d’asta. Anche la proposta va redatta in conformità al modello di cui all’allegato B del citato bando. L’offerta economica deve essere inserita, in busta chiusa e sigillata, recante l’indicazione del cognome e nome o della ragione sociale del concorrente, senza altri documenti.

Tempistica

Il termine ultimo per l’inoltro del plico è martedì 27 ottobre, entro le ore 10:30. Il plico, contente offerta e documenti, va presentato “all’Ufficio Protocollo generale della Città di Torino” – Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi” – P.zza Palazzo di Città, 1 – Torino. Per una visione integrale dei documenti da esibire e dell’offerta si consiglia di consultare il bando oltre che la pagina web del Comune. Sarà comunque solo nella giornata di mercoledì 28 ottobre, a partire dalle 10:30, che si procederà con l’apertura delle buste e all’aggiudicazione dei veicoli. Il tutto ovviamente all’interno di una seduta pubblica. Ecco dunque dove sono in vendita 89 veicoli BMW Volkswagen Fiat e Renault con base d’asta sotto a 1000 euro.