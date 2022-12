25 calorie a biscotto? Il pan di zenzero più buono è senza burro e uova e non tutti lo sanno

Anche a Natale possiamo mangiare biscotti gustosi mantenendo la linea con alcune ricette di cui dovremmo conoscere trucchi e segreti. Vediamo come preparare i biscotti per la Vigilia in attesa dei regali.

Alcune ricette oltre a essere tradizionali ci aiutano a non perdere il gusto abbassando il numero di calorie. Una vera impresa soprattutto durante le festività. Eppure possiamo godere della compagnia di parenti e amici creando un ambiente domestico accogliente anche grazie ad alcuni biscotti veramente gustosi. Sono i biscotti allo zenzero o il pan di zenzero cucinato con procedure rivedute per tagliare le calorie in più.

Il segreto sarebbe quello di utilizzare un mix di farine, da quella integrale al grano saraceno, rinunciando a quella 00. Il burro, invece, verrebbe sostituito dall’olio extravergine d’oliva. Queste 2 varianti ci permettono di mantenere intatto il gusto ma di abbassare le calorie. Nessun uovo. Amalgamiamo le farine con lo zenzero e il pepe e aggiungiamo miele, olio e scorze di limone. Impastiamo e lasciamo riposare l’impasto per 2 ore. Quindi con il matterello appiattiamo e utilizziamo le formine per decorare a piacimento. I biscotti dovranno cuocere a 180 gradi per 25 minuti.

Una merenda ricca di benefici per il nostro organismo

Se vogliamo preparare la glassa utilizziamo 150 grammi di zucchero di canna, 3 gocce di colorante alimentare liquido e 3 cucchiai di succo di limone, mandarino e arancia. Riscaldiamo a bagnomaria girando il composto fino a che diventa lucido e consistente. Quando otteniamo questo risultato la glassa sarà pronta.

Lo zenzero viene spesso utilizzato per la preparazione dei dolci perché è un ingrediente fresco e piccante. 25 calorie a biscotto sono possibili se utilizziamo determinati alimenti. Lo zenzero sarebbe uno di questi. Disponibile fresco da affettare molto fine dopo aver tolto la buccia, possiamo anche comprarlo in polvere oppure essiccato. Possiamo accompagnare i biscotti con una tisana bollente allo zenzero corretta con scorze di arancia o limone e miele. Il sapore dolce di questi ingredienti si sposerà con le pochissime calorie degli alimenti e con i tanti benefici che avremo consumandoli quotidianamente.

25 calorie a biscotto senza perdere il gusto delle feste

Di solito quando ci abbuffiamo di dolci ne paghiamo le conseguenze. Pesantezza, nausea e mal di stomaco sono i risultati dell’abuso di zuccheri. Zenzero e cannella o zenzero e limone sarebbero utili per aiutare l’apparato digerente. Ma se invece di usarli come rimedi, ricorriamo a questi ingredienti per cucinare i nostri dolci potremmo evitare tanti guai.

Lo zenzero sarebbe una spezia ipocalorica ricca di vitamine e potassio. Insieme alla curcuma ci darebbe la possibilità di assumere antiossidanti mentre mangiamo biscotti leggeri e gustosi. Con i chiodi di garofano e la noce moscata potremmo sfruttare le capacità digestive, carminative e antisettiche. E ciò nonostante i nostri biscotti avranno un sapore delizioso e saranno afrodisiaci. Se vogliamo applicare delle varianti che arricchiscano le proprietà benefiche potremmo aggiungere un cucchiaio di bicarbonato oppure l’olio di cocco. Le calorie non varieranno di molto e il sapore sarà ancora più ricco.